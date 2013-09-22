رئيس حزب "جيل جديد" يدعو السياسيون إلى مواكبة طموحات المجتمع الجزائرى

دعا سفيان جيلالى رئيس حزب "جيل جديد" الطبقة السياسية فى الجزائر إلى الالتفاف حول مسار تعزيز وتكريس دولة القانون والنضال من أجل إرساء التعددية السياسية والدفاع عن مبادئ الديمقراطية، وكذلك النظام الجمهورى الذى ينبغى أن يبقى أساس تسيير الدولة.

وأعرب سفيان جيلالى- فى ندوة نظمها بولاية وهران أمس "السبت" ـ عن أمله فى أن ترقى الطبقة السياسية فى البلاد إلى المستوى الذى يسمح لها بمواكبة طموحات المجتمع وأن تنسجم مع حركيته والتطورات التى تحدث فى وسطه.. مطالبا بضرورة تقديم برامج بديلة مختلفة ومشاريع سياسية مغايرة حتى يتجسد التغيير المنشود.

> وكان رئيس حزب "جيل جديد" قد انتقد موضوع تعديل الدستور إلى جانب نمط تسيير الاقتصاد وكذا قطاعى التربية والسكن.

> وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال جيلالى إن تشكيلته السياسية ستكشف عن موقفها من موضوع رئاسيات 2014 الأسبوع المقبل خلال اجتماع المجلس الوطنى الذى سينعقد مع نهاية الأسبوع المقبل.

> وأشار إلى أن هذا الموضوع سيكون من بين أبرز عناصر برنامج المجلس الوطنى الذى سيعقد للتشاور والحسم فى مواقف الحزب من القضايا الراهنة لا سيما الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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