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مسئول أمريكى: لائحة ترسانة "الكيماوى السورى" مكتملة ومشجعة

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مسئول أمريكى: لائحة ترسانة "الكيماوى السورى" مكتملة ومشجعة مسئول أمريكى: لائحة ترسانة "الكيماوى السورى" مكتملة ومشجعة

أوضح مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية أن القائمة، التى قدمها النظام السورى إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، ويعرض فيها لتفاصيل ترسانة أسلحته الكيماوية، السبت، مكتملة ومشجعة.

وذكر المصدر، فى تصريحات صحفية لـ"سى إن إن" أن المسئولين بواشنطن مندهشون ومتشجعون إزاء الكشف السورى، الذى كان كاملا على نحو لم يكن متوقعا من جانب دمشق.
> ويأتى تعقيب واشنطن بُعيد إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، السبت، أن النظام استكمل تسليم جرد كامل مخزونه الكيماوى، بالتزامن مع انتهاء مهلة فى هذا الصدد حددها وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، بأسبوع لإعداد اللائحة، وذلك بموجب اتفاق جنيف الأسبوع الفائت.

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