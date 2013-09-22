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مصرع ضابط أمن ليبى فى حادث إطلاق نار عليه بالقرب من منزله

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مصرع ضابط أمن ليبى فى حادث إطلاق نار عليه بالقرب من منزله مصرع ضابط أمن ليبى فى حادث إطلاق نار عليه بالقرب من منزله

لقى آمر سرية الإسناد الثانية الخاصة التابعة للجنة الأمنية العليا المؤقتة الليبية، فرع طرابلس عدنان الشيبانى مصرعه، عندما أطلق مجهولون النار عليه بالقرب من منزله.

وقال مصدر أمنى، فى تصريح له الليلة الماضية، " إن الشيبانى تعرض لإطلاق نار أثناء خروجه من صالون للحلاقة بالقرب من سكنه بالشارع الغربى فى منطقة قرجى بالعاصمة.

وأضاف أن إطلاق النار تم من سيارة لنقل الركاب مرت مُسرعة أمام الصالون، ما أدى لوفاة الشيبانى على الفور وإصابة حلاق تونسى الجنسية، بجروح بليغة نُقل على إثرها لتلقى العلاج فى إحدى المُستشفيات.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية تواصل تحرياتها لكشف المُتورطين وملابسات الحادث.
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