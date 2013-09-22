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بالصور حزب المصريين الأحرار يختتم دورته للغة الإشارة بالإسماعيلية

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بالصور حزب المصريين الأحرار يختتم دورته للغة الإشارة بالإسماعيلية بالصور حزب المصريين الأحرار يختتم دورته للغة الإشارة بالإسماعيلية
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اختتم حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية دورته للغة الإشارة بحضور المهندس جورج وهبة، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والسكرتير العام للحزب بالإسماعيلية، والتى نظمها خلال هذا الأسبوع لمدة ثلاثة أيام بمركز شباب الاتحاد بمركز ومدينة التل الكبير،
> ونظمت الدورة بالتنسيق مع أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاتحاد, وحاضر فيها سامى السيد عزب رئيس لجنة التعليم بالحزب وخبير لغة الإشارة.

وقال الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار إن الدورة تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتدربين على لغة الإشارة، للتواصل مع فئة الصم والبكم من أجل إدماجهم فى المجتمع, وفى ختام أعمال الدورة قام المهندس جورج وهبه ووفد الحزب بتوزيع شهادات اجتياز المستوى الأول للغة الإشارة للمتدربين, والاتفاق على مزيد من الدورات فى مجال التنمية البشرية وغيرها من المشروعات الهادفة لشباب وفتيات مركز ومدينة التل الكبير.


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