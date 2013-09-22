قداس الأربعين بمطرانية بنى سويف لشهيد الشرطة مينا عزت

أقيم اليوم بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، قداس الأربعين على روح شهيد الواجب والوطن النقيب شرطة مينا عزت، الذى استشهد أثناء دفاعه عن قسم شرطة بنى سويف يوم 14 أغسطس الماضى فور فض اعتصامى رابعة والنهضة.

شارك فى القداس زوجة الشهيد الدكتورة كريستينا ووالدته ووالده، وبمشاركة عدد كبير وغير مسبوق من كهنة المطرانية والمئات من أسرة ومحبى وأصدقاء الشهيد الذين ارتسمت عليهم مشاعر الحزن والأسى، مطالبين رجال الأمن والجيش بالقصاص لدم الشهيد من القتلة ومواصلة الحملة على الإرهاب لتطهير البلاد منهم، فيما غاب عن القداس ممثلين عن مديرية أمن بنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، أطلق اسم الشهيد على مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بمدينة بنى سويف تخليدا لاسمه كما سبق أن زار أسرة الشهيد وقدم لهم واجب العزاء.