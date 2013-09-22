أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قداس الأربعين بمطرانية بنى سويف لشهيد الشرطة مينا عزت

Google+ Print
قداس الأربعين بمطرانية بنى سويف لشهيد الشرطة مينا عزت قداس الأربعين بمطرانية بنى سويف لشهيد الشرطة مينا عزت

أقيم اليوم بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، قداس الأربعين على روح شهيد الواجب والوطن النقيب شرطة مينا عزت، الذى استشهد أثناء دفاعه عن قسم شرطة بنى سويف يوم 14 أغسطس الماضى فور فض اعتصامى رابعة والنهضة.

شارك فى القداس زوجة الشهيد الدكتورة كريستينا ووالدته ووالده، وبمشاركة عدد كبير وغير مسبوق من كهنة المطرانية والمئات من أسرة ومحبى وأصدقاء الشهيد الذين ارتسمت عليهم مشاعر الحزن والأسى، مطالبين رجال الأمن والجيش بالقصاص لدم الشهيد من القتلة ومواصلة الحملة على الإرهاب لتطهير البلاد منهم، فيما غاب عن القداس ممثلين عن مديرية أمن بنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، أطلق اسم الشهيد على مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بمدينة بنى سويف تخليدا لاسمه كما سبق أن زار أسرة الشهيد وقدم لهم واجب العزاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365