ضبط 8913 لتر بنزين وسولار و101 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، بشن حملة تفتيشية لضبط حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والمدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجارى.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 6 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 8913 لتر بنزين وسولار، و18 قضية إتجار فى إسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 101 أسطوانة، و13 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات وزنت 5ر6 طن دقيق و88 قضية مخالفات مخابز بمضبوطات وزنت 5ر1 طن دقيق.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 5ر6 طن سلع تموينية مدعمة، و13 قضية غش غذائى وغير غذائى بالسلع التموينية المنتهية الصلاحية وغير المرخصة والمغشوشة، و8 قضايا فى مجال مخالفات اللحوم والطيور، و96 قضية فى مجال مخالفات المحال العامة، و8 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر والمهربة جمركيا و3 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية بمضبوطات وزنت 5ر10 طن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.