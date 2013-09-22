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«الآثار» تطالب إسرائيل بإعادة 126 قطعة أثرية معروضة فى مزاد بالقدس

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«الآثار» تطالب إسرائيل بإعادة 126 قطعة أثرية معروضة فى مزاد بالقدس «الآثار» تطالب إسرائيل بإعادة 126 قطعة أثرية معروضة فى مزاد بالقدس

كتب : رضوى هاشم الأحد 22-09-2013 08:40

قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة أجرت تحركات دولية فور رصد آثار مصرية معروضة بقاعتى مزادات بمدينة القدس، موضحاً أن الوزارة خاطبت أمس الأول، وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع السفارة المصرية بتل أبيب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع 126 قطعة أثرية مصرية، يروج لها مسئولو القاعتين. وأكد الوزير، فى بيان، مخاطبة شرطة السياحة والآثار ومكتب الإنتربول الدولى فى ، للمتابعة مع الجهات المسئولة بالقدس، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بإجراء تحرياتها بشأن إثبات امتلاك قاعتى المزادات لتلك الآثار، وكيفية خروجها من مصر، للمطالبة باستردادها على الفور. من جانبه، أوضح على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، أنه أثناء المتابعة الدورية لكافة المواقع الإلكترونية لصالات المزادات، تبين وجود مزاد لبيع نحو 110 قطع أثرية بقاعة مزادات «عويضة»، بجانب 16 قطعة أثرية أخرى بقاعة «بيدون» بمدينة القدس. كانت مونيكا حنا، عضو مؤسس فى جماعة الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، كشفت فى وقت سابق، عرض إسرائيل 126 قطعة أثرية على موقع يسمى «بيدون».

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