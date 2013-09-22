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القريشي يبحث مشكلات المشرفين في رفحاء

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القريشي يبحث مشكلات المشرفين في رفحاء القريشي يبحث مشكلات المشرفين في رفحاء

 فليح ملاك (رفحاء)

تفقد مدير عام التربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي قطاع رفحاء التعليمي يرافقه فريق عمل تربوي. وكان في استقبالهم مدير مكتب التربية والتعليم ذياب فراج الشمري وتفقد القريشي سير العمل في المكتب، ثم زيارة لمحافظ رفحاء عبدالله السياري، بعدها توجه لثانوية المغيرة بن شعبة. وتجول القريشي في أنحاء المدرسة كما التقى المشرفين في ثانوية رفحاء ووقف على المصاعب والمعوقات ومتطلباتهم مثل افتتاح المدارس وبحث تكدس الطلاب ومشاكل مياه الشرب وتطبيق التشكيلات المدرسية كماعقد القريشي اجتماعا آخر مع المشرفات التربويات ومديرات المدارس عبر الدائرة التلفزيونية، واستمع إلى أهم متطلباتهن واحتياجاتهن.

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