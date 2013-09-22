تشكيل المجلس الجديد لمنطقة الجوف

منيف الكويكبي (القريات)

صدرت الموافقة على تعيين أعضاء جدد في مجلس منطقة الجوف لمدة أربع سنوات. الدورة الجديدة شملت دخول أعضاء جدد فيما استمر ستة من أعضاء المجلس في دورته السابقة خلال الدورة الحالية. وقال وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالعزيز أحمد الموسى أن المجلس الجديد تشكل من: خالد سعود بادي الطريف، صالح متروك عيد البليهد، موفق عبدالرحمن يونس الهذيل، مزيد سليمان محمد المزيد وارد عبدالله وارد الهذلول، كريم عودان لبدان الزارع، المهندس عبيد الله عويض الشراري، حسين محمد جديع الشملاني، علي سعود صالح المويشير، هلال صالح مفضي الحيزان، المهندس عبدالله عواد مشفي الدهام، زياد صفوق فريوان الشعلان، المهندس سليمان نمر فهيد السبيلة، كريم عايد حامد الشراري، وسعود مطيلة سعود الشراري . وتمنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة لأعضاء المجلس في الدورة الجديدة التوفيق متطلعا سموه أن يكون لهم الدور البارز في تمثيل جميع شرائح المجتمع وإبداء المقترحات والآراء السديدة لما فيه مصلحة المنطقة وأبنائها، معرباً سموه عن شكره للأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في المجلس على ما قدموه من عطاء.