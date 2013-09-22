السلامة المرورية تعقد مؤتمرا صحفياً الأربعاء المقبل

طفيل اليوسف (الدمام)
تعقد لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية يوم الأربعاء المقبل مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة صباحا في مبنى رقم 11 في جامعة الدمام. وأكد الدكتور عبد الحميد المعجل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية أن المؤتمر سيوضح العديد من الجوانب المتعلقة بمؤتمر السلامه المرورية الذي سوف يعقد في الثالث من محرم المقبل من قبل متحدثين وحضور، وكامل الإعداد لهذا الملتقى الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أميرالمنطقة الشرقية. وأضاف الدكتور المعجل أن المؤتمر سيحضره كل من مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله الربيش، رئيس اللجنة العليا، وممثل عن شركة أرامكو السعودية، ومدير عام الإدارة العامة للمرور، وممثل عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .