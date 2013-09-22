تأهيل 88 رجل أمن في جامعة الدمام

سعيد الباحص (الدمام)

اختتم مركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية بجامعة الدمام خمس دورات في تأهيل 88 ضابطا وفردا من منسوبي القطاعات الأمنية من إدارة المرور وأمن الطرق والشؤون الإدارية بمدينة التدريب والدوريات الأمنية, والطوارئ والشرط, وغيرها من القطاعات الأمنية، حيث اعتمد المركز في تدريبهم على أحدث المناهج العلمية والأكاديمية والدورات التدريبية المناسبة لطبيعة أعمالهم ومهماتهم الأمنية.وأكد عميد كلية التربية بجامعة الدمام الدكتور عبدالواحد المزروع أن مركز تدريب خدمة المجتمع وضع استراتيجية واضحة في تقديم الدورات حيث راعت حاجتهم في نوعية البرامج التي يصل أثرها بالفائدة والمردود الإيجابي على قطاع أعمالهم ومهامهم.وأكد المزروع على أهمية استمرارية الشراكة بين جامعة الدمام والقطاعات الأمنية في المملكة في جانب التدريب الذي يقدمه مركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية بالجامعة وذلك كترجمة عملية للرفع من مستوى رجل الأمن في القطاعات الأمنية مثنيا على الدور الذي تقوم به القيادات في هذه القطاعات في تقديم منسوبيها للتدريب ورفع من مستوى الكفاءة العلمية والمهنية في مجال العمل، مؤكدا بأن جامعة الدمام يشرفها التعاون مع جميع القطاعات الحكومية وأن هذا يأتي في سبيل التعاون بين الجهات وتبادل الخبرات والمعارف بينهم.وأوضح قائد مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة الشرقية العقيد مظلي حمد بن محمد الخالدي بأن الدورات التي شملت القطاعات الأمنية بالمنطقة تنوعت مضامينها وقدمها مختصون من كلية التربية بجامعة الدمام وقد شملت خمس دورات، منها دورة القيادة والإدارة ودورة أمن المعلومات والأرشفة ومهارات التعامل مع المرؤوسين ودورة فن التحقيق الإداري وتطوير مهارات المحقق الإداري ودورة مراقبة المخزون.في المقابل أشاد العقيد سلطان القحطاني ضابط الاتصال بمدينة تدريب الأمن العام في المنطقة الشرقية بما يقدمه المركز من برامج تأهيلية لمنسوبي القطاعات الأمنية وفق عناصر علمية يصل مبتغاها لكافة العاملين بالميدان.