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مدير تعليم الحفر للرواد: النشاط قيمة سلوكية لا بد من تحقيقها

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مدير تعليم الحفر للرواد: النشاط قيمة سلوكية لا بد من تحقيقها مدير تعليم الحفر للرواد: النشاط قيمة سلوكية لا بد من تحقيقها

 فارس الرشيدي (حفرالباطن)

أكد مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي على رواد النشاط ضرورة تفعيل الخطة والميزانية التشغيلية، مضيفا أن الإبداع متاح بعد التنسيق مع قسم النشاط، وأن على رائد النشاط الحرص على تحقيق وإضافة القيمة السلوكية لعمله، وأن تكون مشاركاتنا تليق بمناسباتنا على مستوى الإدارة والمدارس. وأعرب عن سعادته بمشاركته اللقاء مبديا رغبته بسماع استفسارات وملحوظات رواد النشاط الطلابي، تلا ذلك كلمة للمساعد للشؤون التعليمية حث فيها رواد النشاط على إبراز الجهود المميزة للمدارس. بعد ذلك أقيمت ورشة عمل عن آلية تقييم الأداء الوظيفي، وتحديث البيانات

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