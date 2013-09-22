«دمي لضيوف الرحمن» حملة بالشرقية للحج

أطلقت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار» أمس حملة توعوية للتبرع بالدم تحت شعار «دمي لضيوف الرحمن» بالتعاون مع المختبر المركزي وبنك الدم بالدمام ويأتي ذلك لحث المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية على التبرع بالدم لدعم مخزون الدم خلال موسم الحج وكذلك انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني. وأوضح المدير الطبي للجمعية الدكتور شادي أنيس أن الحملة تأتي متزامنة مع بدء الاستعدادات لموسم حج هذا العام, ولتزويد مخزون بنك الدم بالدمام بالكميات اللازمة, مشيراً إلى أن لجنة التبرع بالدم بالجمعية تسعى دائما لتشجيع ودعم التبرع بالدم وتقديم الشكر للمتبرعين بالدم لأنهم يؤثرون بذلك الآخرين على أنفسهم بتبرعهم بالدم ويمنحون غيرهم الحياة الكريمة.

> وأكد الدكتور أنيس على الدور الحيوي لهؤلاء المتطوعين فى إنقاذ حياة آلاف المرضى المحتاجين لنقل الدم ومكوناته، مشيرا إلى أن الاعتماد الكامل على المتبرعين بالدم لإنقاذ حياة المرضى تتضح أهميته إذا علمنا أن الدم لا يصنع ولا يوجد له بديل، والخيار الوحيد المتاح هو نقله من إنسان إلى آخر, متوقعا تجاوز المتبرعين خلال اليومين المحددين للتبرع 70 متبرعا.

> إلى ذلك فقد أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء الشيخ عبدالعزيز التركي بالدور الذي تقوم به لجنة التبرع بالدم بالجمعية في الحث على زيادة مخزون الدم في المختبر المركزي واستثمار الإجازات السنوية في دعوة المتبرعين للتبرع بالدم, معربا عن شكره وتقديره للجنة وللعاملين في المختبر المركزي للدم لجهودهم خلال الحملة في نشر ثقافة التبرع بالدم ودعم البرامج الإنسانية للمرضى والمحتاجين في إطار قيم التكامل الاجتماعي لمجتمعنا السعودي.

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