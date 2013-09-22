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جمعية المعاقين تساهم في تنظيم احتفالات اليوم الوطني

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جمعية المعاقين تساهم في تنظيم احتفالات اليوم الوطني جمعية المعاقين تساهم في تنظيم احتفالات اليوم الوطني

 محمد العبدالله (الدمام)

يشارك 35 متطوعا من جمعية المعاقين في الأحساء في تنظيم احتفالات اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة التي ستقام في المتنزه البيئي الذي يتوسطه أكبر نافورة تفاعلية في العالم، كشف ذلك مدير جمعية المعاقين عبداللطيف الجعفري وبين أن الجمعية سخرت عددا كبيرا من المتطوعين للمساهمة في التنظيم، وتوفير كافة السبل و الإمكانيات التي تؤهلهم لحضور الاحتفال، مبينا أنه من عادة الجمعية مشاركة المواطنين فرحة اليوم الوطني بالاستمتاع إلى العروض المقدمة، حيث ستشارك جمعية المعاقين في فعاليات اليوم الوطني التي تنظمها أمانة الأحساء مساء يوم الاثنين، وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون على أهمية مشاركة المعاقين فعاليات اليوم الوطني. قائلا «إن مشاعر الفرح التي يشارك فيها كل مواطن تعبيرا عن حبه للوطن لا تتوقف على فئة دون أخرى» مشيرا إلى أن مناسبة اليوم الوطني تعد فرصة لاستحضار الذكرى العزيزة على قلوب الشعب كافة.

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