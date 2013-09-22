أوامـر مـلـكـيـة: الـسـند مـديـراً لـلـجـامعة الإســلامية.. الرومي محافظاً لهيئة تقويم التعليم .. والبنيان نائباً لرئيس الأركان

صدرت أمس ثلاثة أوامر ملكية قضت بإعفاء الدكتور محمد العقلاء من منصبه وتعيين الدكتور عبدالرحمن السند مديراً للجامعة الإسلامية، وتعيين الدكتور نايف الرومي محافظاً لهيئة تقويم التعليم العام، وإحالة الفريق عبدالعزيز الحسين للتقاعد وتعيين الفريق الركن عبدالرحمن البنيان نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.فيما يلي نص الأوامر:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 243 التاريخ: 15 / 11 / 1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة ( الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على المادة ( الثالثة والعشرين ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4/6/1414ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/4) بتاريخ 2/3/1432ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه. وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير التعليم العالي. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى معالي الدكتور محمد بن علي فراج العقلاء مدير الجامعة الإسلامية من منصبه . ثانياً : يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند مديراً للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة . ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه.

الرومي محافظاً لهيئة تقويم التعليم

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 244 التاريخ: 15 / 11 / 1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة ( الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على المادة ( العاشرة ) من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 22/4/1434ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه . أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظاً لهيئة تقويم التعليم العام بالمرتبة الممتازة . ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

البنيان نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 245 التاريخ: 15 / 11 / 1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على المادة (28) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/8/1393ه وعلى المادة (36) المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 9/11/1406ه وعلى الفقرة (أ) من المادة (117) من النظام المذكور . وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/58) بتاريخ 29/2/1433ه ورقم (أ/199) بتاريخ 5/9/1434ه . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068/ م ب بتاريخ 5/6/1428ه. وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع . أمرنا بما هو آت : أولاً : يحال الفريق عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين ( نائب رئيس هيئة الأركان العامة ) إلى التقاعد . ثانياً : يعين الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة. ثالثاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود