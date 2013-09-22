اليوم.. مظاهرة لخريجى الدبلومات الفنية أمام التعليم العالى للمطالبة بدخول الهندسة

ينظم خريجو الدبلومات الفنية، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالى اليوم الأحد؛ اعتراضا على خفض نسبتهم فى الجامعات الحكومية وكليات الهندسة، والمطالبة بإعادة التنسيق الخاص بهم حتى يتسنى لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتجارة.

وقال الطلاب إنهم سيتجمعون أمام محطة سعد زغلول وسيتوجهون إلى وزارة التعليم العالى بمسيرة فى التاسعة من صباح غد الأحد مشيرين إلى أنها ستكون آخر فعالياتهم أمام الوزارة.

والجدير بالذكر أن خريجى الدبلومات الفنية قد تظاهروا أمام التعليم العالى يوم الأربعاء الماضى، حيث اعتلى الطلاب أسوار الوزارة وهتفوا من أعلاها وتجمهوروا أمام الوزارة اعتراضا على المداخلة التليفونية لأحمد فرحات، على إحدى القنوات الفضائية وتوجهوا بمسيرة إلى مجلس الوزراء.

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