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تظاهر عدد من مواطنى بنغازى مطالبين برحيل الحكومة المؤقتة والبرلمان

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تظاهر عدد من مواطنى بنغازى مطالبين برحيل الحكومة المؤقتة والبرلمان تظاهر عدد من مواطنى بنغازى مطالبين برحيل الحكومة المؤقتة والبرلمان

تظاهر عدد من مواطنى بنغازى مساء أمس "السبت"، فى ساحة الكيش بالمدينة للمطالبة برحيل المؤقتة والمؤتمر الوطنى.
> وذكر مصدر أمنى أن المتظاهرين رفعوا شعارات طالبوا فيها برحيل رئيسى المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة، لافتا إلى أن عددا من المتظاهرين طالبوا باستقلالية إقليم برقة واعتباره انطلاقة لليبيا الجديدة .
> وأضاف المصدر أن المتظاهرين نددوا بقرار الحكومة المؤقتة "الملغى" رقم 312 الذى يدعو لتشكيل حرس وطنى، كما طالب المتظاهرون بتشكيل جيش وشرطة للبلاد .
> وكانت حركة ليبية تطلق على نفسها اسم حركة "شهيــد لإحياء وطن" أعلنت أول أمس الجمعة عن تنظيمها مظاهرات اليوم من أجل إسقاط المؤتمر الوطنى (البرلمان)، والحكومة الليبية .
> وقال منصور القناشى القيادى بالحركة والمسئول عن تنظيم مظاهراتها فى بنغازى - فى تصريحات صحفية اليوم - " أن الحركة وضعت بين يدى المؤتمــر الوطنى العـام خارطة طريق لإنقاذ ليبيا فى 8 أغسطس الماضى، وطالبته بالاستجابة لها فى موعد ينتهى فى العشرين من الشهر الجارى " .
> وتابع قائلا " المؤتمر الوطنى لم يستجب لأى بند من بنود الخارطة، مع استمرار تفاقم الحالة الأمنية فى البلاد، وعـجز الحكومة عن إيجــاد الحلـول لهـا ولغيـرها من الأزمات والإشكاليات المتعــددة " .

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مصر 365

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