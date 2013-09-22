تظاهر عدد من مواطنى بنغازى مطالبين برحيل الحكومة المؤقتة والبرلمان

تظاهر عدد من مواطنى بنغازى مساء أمس "السبت"، فى ساحة الكيش بالمدينة للمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطنى.

> وذكر مصدر أمنى أن المتظاهرين رفعوا شعارات طالبوا فيها برحيل رئيسى المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة، لافتا إلى أن عددا من المتظاهرين طالبوا باستقلالية إقليم برقة واعتباره انطلاقة لليبيا الجديدة .

> وأضاف المصدر أن المتظاهرين نددوا بقرار الحكومة المؤقتة "الملغى" رقم 312 الذى يدعو لتشكيل حرس وطنى، كما طالب المتظاهرون بتشكيل جيش وشرطة للبلاد .

> وكانت حركة ليبية تطلق على نفسها اسم حركة "شهيــد لإحياء وطن" أعلنت أول أمس الجمعة عن تنظيمها مظاهرات اليوم من أجل إسقاط المؤتمر الوطنى (البرلمان)، والحكومة الليبية .

> وقال منصور القناشى القيادى بالحركة والمسئول عن تنظيم مظاهراتها فى بنغازى - فى تصريحات صحفية اليوم - " أن الحركة وضعت بين يدى المؤتمــر الوطنى العـام خارطة طريق لإنقاذ ليبيا فى 8 أغسطس الماضى، وطالبته بالاستجابة لها فى موعد ينتهى فى العشرين من الشهر الجارى " .

> وتابع قائلا " المؤتمر الوطنى لم يستجب لأى بند من بنود الخارطة، مع استمرار تفاقم الحالة الأمنية فى البلاد، وعـجز الحكومة عن إيجــاد الحلـول لهـا ولغيـرها من الأزمات والإشكاليات المتعــددة " .