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منظمة الشفافية الدولية: اليمن بين أسوأ 14 بلدا يعانى من مخاطر الفساد

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منظمة الشفافية الدولية: اليمن بين أسوأ 14 بلدا يعانى من مخاطر الفساد منظمة الشفافية الدولية: اليمن بين أسوأ 14 بلدا يعانى من مخاطر الفساد

وضعت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية فى المملكة المتحدة، وبرنامج الدفاع والأمن (TI- DSP) اليمن بين أسوأ 14 بلدا يعانى من مخاطر عالية من الفساد فى وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وتستند الدراسة التى نشرت على فى موقع المنظمة باللغة الإنجليزية، على مؤشر الدفاع لمكافحة الفساد للحكومات التى نشرها برنامج الدفاع والأمن (TI- DSP) فى يناير 2013.

ويعتبر مؤشر الدفاع لمكافحة فساد الحكومات (GI) مقياسا لمخاطر الفساد فى الحكومات، ويشمل السلع الدفاعية، والرشاوى فى قطاع الدفاع والأمن. وخطر الفساد فى السياسة المالية وشئون الموظفين، والعمليات، وكذلك الشراء.

شملت الدراسة 82 دولة وضعت اليمن فى المجموعة 'الحرجة ' جنبا إلى جنب مع الجزائر، أنجولا، الكاميرون، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ، إريتريا، إيران، ليبيا، قطر، المملكة العربية ، سوريا، وسيرلانكا.

ووفقا للدراسة، فإن الدول فى هذه المجموعة ليس لديهم اللجنة التشريعية للوصول الفعال إلى ميزانية الدفاع وأنها تفتقر إلى الرقابة البرلمانية لنفقات الميزانية فى المستقبل.

وأشارت الدراسة إلى أن أعضاء البرلمان فى هذه الدول ليس لهم الصلاحيات فى التدقيق الداخلى فى شئون وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتالى يصعب الكشف عن فسادها أو تقديم نتائج التدقيق إلى البرلمان.

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مصر 365

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