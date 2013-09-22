مبادرات مكتوم بن محمد للتميز تحقق إنجازات بارزة

شهدت مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، تطوراً كبيراً وحققت إنجازات بارزة خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تستعد فيه لاطلاق دورتها الجديدة، والتوسع لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي بعد إضافة مبادرتين جديدتين للدورة المقبلة.

وتتضمن مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني: مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية، ومسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للبحوث الطلابية العملية القانونية، وبرنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للبعثات، والمنح الدراسية القانونية، وأكاديمية محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف هذه المبادرات التي تنظمها محاكم دبي إلى بناء جيل قانوني متمكن، وتطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية وتحفيز ريادة الأعمال القانونية، إذ تعد هذه المبادرات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي موجهة لمختلف فئات المجتمع القانوني والقضائي.

وقد ارتفع عدد الكليات والطلبة المشاركين في هذه المبادرات، وزاد عددها، وحققت نسبة رضا وصلت إلى 97% خلال النصف الأول من العام الجاري.

مبادرتان

وتفصيلاً قال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، إنه تم إضافة مبادرتين جديدتين وهما "برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للدراسات والبحوث القضائية" وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع وتعزيز الدراسات والأبحاث العلمية القانونية في المجال القضائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا البرنامج موجه لأعضاء السلطة القضائية في الدولة، على أن تتضمن المبادرة إجراء دراسات وبحوث حول المسائل القضائية والقانونية الإجرائية والموضوعية.

أما المبادرة الثانية فهي "برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للمؤتمرات والندوات القانونية والقضائية"، والتي ستقام بهدف دعم ورعاية وتنظيم المؤتمرات والندوات القضائية والقانونية على مستوى العالم، يناقش من خلالها سلسلة من الموضوعات المتعلقة بآخر المستجدات والمتغيرات المختصة في جميع نواحي المجالات القانونية والقضائية، وذلك على الصعيد المحلي والعالمي، لإبراز الجهود المبذولة في مجال تطوير إجراءات التقاضي، وتبادل المعرفة ونقل الخبرات المختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى استعراض أهم التجارب العالمية في المجال القضائي والقانوني.

خليجيا

وأضاف الدكتور أحمد سعيد بن هزيم أنه وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، فإن مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية، ستكون اعتباراً من الدورة المقبلة على مستوى كليات القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، حتى تعم الفائدة، وتزداد المعرفة والخبرات من خلال اللقاء المباشر بين أكبر عدد ممكن من طلاب القانون في دول مجلس التعاون.

وأكد بن هزيم أن مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني أصبحت منصة لإطلاق العديد من البرامج الرائدة في المجالات القانونية والقضائية، فهي تضم الآن 6 مبادرات مختلفة في المضمون ومتنوعة، تحظى باهتمام ورعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، لتعد هذه المبادرات الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهي موجهة لمختلف فئات المجتمع القانوني والقضائي ولطلاب كليات القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شكر

وتقدم الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، بالشكر الجزيل لرعاة الدورة الجديدة من المبادرات، وقال إن رعايتهم لهذه المبادرات يعد إسهاماً كبيراً في دعمها وتطورها وتحقيقها لأهدافها في خلق جيل قانوني مؤهل تأهيلاً عالياً ليقوم بدوره في إرساء العدالة في مجتمع الإمارات.

ورعاة الدورة الجديدة لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم هم : مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، والإمارات للمزادات، ومؤسسة دبي للإعلام، وداماك العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني.

إحصاءات

يذكر أن عدد الكليات المشاركة في مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكم الصورية للعام 2012 بلغ ( 9 ) كليات في حين وصل العدد خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 إلى 8 كليات ويتوقع أن يتضاعف العدد حتى نهاية العام الجاري، في حين بلغ عدد الطلبة المشاركين في المسابقة لعام 2012 ( 63 ) طالباً، وفي العام الجاري وصل العدد إلى (75) طالباً حتى نهاية شهر يونيو 2013، ويتوقع أن يزداد كذلك حتى نهاية العام.

وبلغت نسبة الرضا عن المسابقة في عام 2012 وصل إلى 93% وفي عام 2013 وصل إلى 97%، مشيراً إلى أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي أعطى توجيهاته بفتح مجال المشاركة في المسابقة الصورية لكليات القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من الدورة المقبلة لعام 2014.

أما فيما يخص مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم الطلابية للبحوث العلمية القانونية، فإن عدد محاورها هي 4 محاور وإن عدد الفائزين فيها لعام 2012 بلغ (12) فائزاً، وفي العام 2013 بلغ ( 13) فائزاً، في حين بلغ عدد الطلبة المبتعثين من برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للمنح والبعثات الدراسية (7) طلاب خلال عام 2012 وفي عام 2013 (10) طلاب.

وقد بلغ عدد المنتسبين إلى أكاديمية محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تعد أحد مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، 25 طالباً خلال شهر سبتمبر عام 2012، في حين وصل عددهم خلال شهر يناير 2013 إلى 25 طالباً، وفي شهر أبريل 25 طالباً، وفي شهر يونيو25 طالباً، في حين صدر عن برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للدراسات والبحوث القضائية، كتاب" تاريخ القضاة في دولة الإمارات" من تأليف: د. عارف الشيخ وذلك خلال العام الجاري 2013.

برنامج حافل

هناك برنامج حافل من الندوات والمؤتمرات القانونية خلال العام الجاري وذلك ضمن برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للمؤتمرات والندوات القانونية والقضائية، إذ عقد خلال شهر يوليو 2013 ندوة حول "تعزيز الحوارات التنافسية : حول ضوابط لعمليات نقل ملكية الوحدات العقارية قيد الانشاء" وفي شهر ديسمبر سيتم تنظيم مؤتمر التميز في إدارة المحاكم في ظل التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، وحتى نهاية عام 2013 من المتوقع عقد ندوتين متخصصتين.