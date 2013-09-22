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فعاليات وأنشطة في برنامج «الشباب» المفتوح

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فعاليات وأنشطة في برنامج «الشباب» المفتوح فعاليات وأنشطة في برنامج «الشباب» المفتوح

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

انطلقت ليلة أمس الاول أولى فعاليات البرنامج الكشفي المفتوح للجمهور والذي تنظمه رعاية الشباب بالمدينة المنورة والذي يستمر لمدة عشرة أيام منفصلة والذي ينفذه هاشم الشريف وبحضور مشرف الأنشطة الشبابية برعاية الشباب بالمدينة عبدالعزيز السناني.وأوضح مدير رعاية الشباب بالمدينة إبراهيم مصباح بأن البرنامج الذي يقام في ثلاثة مواقع تسويقية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتخلل هذه البرامج التي تنتهي في 28 ذي القعدة الحالي العديد من الفعاليات والأنشطة وتوزيع الجوائز على المتسابقين من الشباب والأسر المتواجدة. وبين مصباح بأن هذا البرنامج وغيره من البرامج تأتي امتدادا للبرامج والأنشطة المقدمة من قبل فرع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة المدينة المنورة.

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