عمال "كابو"المفصولون يطالبون "الببلاوى" بالتدخل لإنقاذهم من التشرد

طالب العمال المفصولون من شركة النصر للمنسوجات "كابو"، كل من رئيس الوزارء، ووزير القوى العاملة، ووزير الاستثمار، بالتدخل الفورى وإنقاذهم من التشرد هم وأسرهم.

وقال العمال البالغ عددهم 11 عاملا فى خطاب أرسلوه إلى رئيس الوزراء وزير القوى العاملة ووزير الاستثمار نناشدكم بالتدخل لعودتنا إلى الشركة بعد فصلنا تعسفيا.

وقال العمال فى الخطاب: السيد رئيس الوزراء السادة وزير القوى العاملة السيد وزير الاستثمار.

>نحن عمال شركة كابو المفصولين تعسفيا يوم وقفة عيد الفطر ونحن عمالة منتظمة بالعمل منذ ما يقرب من 10 سنوات خدمة، وفجأة قرر رئيس مجلس الإدارة انهاء علاقتنا بالعمل، ولم يهتم بوساطة السيد وزير القوى العاملة الحالى السيد كمال أبو عيطة، وبعد إعطائه وعد برجوعنا تملص من وعوده كلها، ولم يرد على تليفونات الوزير، وأصدر قرارا آخر برفض الالتماس الذى توسط فيه سيادة الوزير، وقرر تنفيذ الفصل، ولم يتركنا بعد ذلك ولكنه يلاحقنا بالصاق التهم بنا وعمل محاضر كيدية وتحقيقات مستمرة فى النيابة، أجيرونا اجاركم الله وكونوا فى عوننا فنحن مظلمون، ونحن جميعا مسئولون عن أسر.