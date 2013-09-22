أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الشعبية لتعديل الدستور بالإسماعيلية تنهى مسودة مقترحات للجنة الـ50

Google+ Print
الشعبية لتعديل الدستور بالإسماعيلية تنهى مسودة مقترحات للجنة الـ50 الشعبية لتعديل الدستور بالإسماعيلية تنهى مسودة مقترحات للجنة الـ50

أنهت اللجنة الشعبية لتعديل الدستور بالإسماعيلية جلسات المناقشة للمواد المراد تعديلها فى دستور 2012 قبل صياغة المسدوة النهائية قبل إرسالها إلى لجنة الخمسين الرسمية.

وعقد ت اللجنة الشعبية جلسة ختامية لأعمالها مساء أمس السبت بقاعة مكتبة العامة لمناقشة تعديل 17 مادة من الدستور .

وقال عبد الله الجندى منسق الجلسة الختامية" إن المقترحات والمسودة التى نوقشت اليوم سيعاد صياغتها من جديد بناء على المناقشات قبل أن توضع فى ملف نهائى يقدم إلى لجان الاستماع للجنة الخمسين بالقاهرة ".

وأضاف سيتم الاتفاق على ممثل للجنة لحضور جلسات الاستماع الرسمية بالقاهرة.
> وكان من المقرر أن يحضر الجلسة النهائية الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، ولكنه اعتذر فى اللحظات الأخيرة حسبما قال منسق الجلسة.

كما غاب عن الجلسة الختامية ثلثى أعضاء اللجنة وظهرت القاعة خاوية إلى من صفوف قليلة أمام المنصة التى أدارها محمد موسى منسقا ومساعده كرم عبد الحليم ممثل النقابات المحلية، والدكتورة سعاد حموده نقيب الصيادلة.
> وقال بيان قصير عن المواد المقترح تعديلها إن اللجنة راعت فى ورقة العمل النظر ومراجعة كافة الدساتير السابقة لجمهورية مصر العربية، وإعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"