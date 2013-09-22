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3 أكاديميين يتحدثون عن جدة في كتابات الرحالة الغربيين

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3 أكاديميين يتحدثون عن جدة في كتابات الرحالة الغربيين 3 أكاديميين يتحدثون عن جدة في كتابات الرحالة الغربيين

 حسين هزازي (جدة)

تطلق وحدة دراسات البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء المقبل ندوة بعنوان «جدة في كتابات رحالة غربيين».يشار إلى أن الندوة يديرها ويقدمها رئيس قسم التاريخ في الجامعة الدكتور عبدالرحمن ساعد العرابي، فيما يشارك في الحوار كل من الدكتورة سلوى سعد الغالبي، والدكتور هاني زامل مهنا العبدلي.يذكر أن وحدة دراسات البحر الأحمر أنشئت في سبتمبر 2007م وهي وحدة بحث علمي فريدة من نوعها على مستوى العالم تهتم بالمناطق المطلة على ساحل البحر الأحمر بشقيه في قارتي آسيا وأفريقيا، وتهدف للتحول إلى مركز بحثي، وتركز على تقديم البحوث العلمية الرصينة للجهات المعنية سواء في المملكة أو المدن المطلة على البحر الأحمر في القارتين الآسيوية والأفريقية.كما تعمل على إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة حول المدن المطلة على البحر الأحمر في الوقت الحاضر، وينتظر أن تسهم في توفير معلومات مهمة عن المدن الواقعة على البحر الأحمر الذي يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا.يشار أيضا إلى أن المدن المطلة على البحر تتركز في سبع دول هي الأردن وجيبوتي والمملكة العربية والسودان ومصر واليمن، وتمثل جدة أكبر المدن مساحة وكثافة سكانية المطلة على البحر الأحمر.

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