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باحثون روس يسعون لتطوير علاج للإيدز من فطر الشاجا السيبيرى

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باحثون روس يسعون لتطوير علاج للإيدز من فطر الشاجا السيبيرى باحثون روس يسعون لتطوير علاج للإيدز من فطر الشاجا السيبيرى

قال باحثون روس، إن فطر الشاجا الذى ينمو فى سيبيريا يمكن أن يستخدم لتطوير علاج جديد لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وقال العلماء من معهد فيكتور بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية، إن فطر الشاجا الذى ينمو على جذوع وسيقان اشجار البتولا السوداء يشكل مادة "واعدة" يمكن اجراء المزيد من الابحاث عليها لتدخل فى عقار يعالج الإيدز.

وأشاروا وفقا لصحيفة / ديلى ميل/ البريطانية، إلى أن لديهم ثلاثة أنواع مختلفة من الفطر يمكن استخدامها فى تطوير عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية، إلا أن فطر الشاجا يظهر كأفضل هذه الأنواع.

وأوضح الباحثون أن سلالات من هذا الفطر ثبت أنها تحمل نسبة سميات منخفضة وتأثيرا قويا مضادا للفيروسات، لذلك يمكن أن تشكل علاجا فعالا ضد الأنفلونزا والجدرى والإيدز.

واستخدم المعالجون التقليديون فى سيبيريا منذ قرون فطر الشاجا لما عرفوا عنه من فوائد، غير أن باحثين أمريكيين أشاروا إلى عدم إجراء أى تجارب سريرية من قبل لمعرفة ما إذا كان فطر الشاجا فعالا وآمنا بالفعل كوسيلة للوقاية من الإيدز.

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