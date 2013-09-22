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الحموضة والإمساك أهم المشاكل التى تتعرض لها المرأة الحامل

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الحموضة والإمساك أهم المشاكل التى تتعرض لها المرأة الحامل الحموضة والإمساك أهم المشاكل التى تتعرض لها المرأة الحامل

تعانى المرأة الحامل من عدد من المشاكل الصحية التى ربما تشعرها بالأرق والرغبة فى التغيير وخصوصا فى فترة الحمل التى يتغير فيها المرأة الحامل تماما.

وتشعر المرأة بعدد من التغيرات التى يوضحها الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: بعض السيدات الحوامل قد يعانوا من الحموضة وهنا لابد من تجنب شرب الشاى والقهوة وتجنب الأطعمة الدهنية، وقد يعانى البعض منهم من فقر الدم لذا لابد من الإكثار من تناول الحديد بجانب تمدد الجلد أثناء الحمل وهى تبدأ فى منتصف الحمل وهى تصيب أكثر من 90 فى المائة من الحوامل وهى عادة لا تختفى بعد الولادة مباشرة لذا لابد من العناية بالغذاء والاهتمام بتناول البروتينات مع محاولة دهن الجلد بالكريمات لترطيبه مع أهمية المداومة على ممارسة التمرينات الرياضية.

ولعلاج الإمساك المستمر لابد من تناول الأغذية الغنية بالألياف والفواكة والخضروات، مع ضرورة شرب السوائل بكثرة لتعويض الجسم ومنع جفافه وقد تصاب المرأة بتشنج العضلات لذا لابد من الحرص على التدليك وتدفئة الساقين مع العناية دوما، بملاحظة التغيرات التى تطرأ على جسم المرأة لكى تدرك المرأة كيف تتصرف إن ظهرت مشاكل تعوقها وتسبب لها التوتر خلال فترة الحمل، كما يجب على المرأة الحامل الابتعاد عن تناول طعام الشوارع لأن ذلك الطعام قد يكون ملوثا ويسبب لها بعض المشاكل بالمعدة.
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