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الأمطار تعزل جبل أثرب وقرى بارق

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الأمطار تعزل جبل أثرب وقرى بارق الأمطار تعزل جبل أثرب وقرى بارق

 مغرم عسيري (محايل عسير)

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على محافظة بارق وقراها وهجرها وجبل أثرب، إلى قطع الكهرباء عن مليح وحي المدارس من ساحل الكبير، واحتجاز عدد من المواطنين داخل سياراتهم، فيما توقف بعض من مستخدمي الطريق عن العبور بسبب جريان السيول.وناشد عدد من المواطنين منهم حسن علي الشهري، الجهات المختصة بتوفير آليات لفتح وتسوية الطرق كي لا يتعطل الموظفون عن أعمالهم والمعلمون والطلاب عن مدارسهم.في المقابل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين لتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها أثناء جريانها ما يعرض حياتهم للخطر ومركباتهم للانجراف، والبعد عن المواقع الخطرة تحسبا لتساقط الصخور والأتربة، والحذر من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية تفاديا لوقوع الحوادث.

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