ذكرى التوحيد خالدة سطرها التاريخ بمداد من ذهب

يرعى غدا احتفالات المنطقة باليوم الوطني .. الأمير مشعل بن عبدالله:

قايد آل جعرة (نجران) يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران مساء غد الاثنين احتفال منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني الـ83 للمملكة وذلك بمقر الملاعب المجمعة بحي الفهد.وأكد سمو أمير منطقة نجران أن المشاعر الفياضة التي يقدمها أهالي المنطقة في كافة المناسبات الوطنية تعطي حقيقة واضحة لأقوى صور التلاحم بين القيادة والشعب. وقال سموه: إن اليوم الوطني ذكرى خالدة لدى أبناء الشعب نستذكر فيه ملحمة التوحيد التي تمكن من خلالها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيب الله ثراه» من توحيد أرجاء البلاد تحت راية التوحيد باسم المملكة العربية السعودية ، حيث كان من أولوياته تطبيق شرع الله في كافة أمور الدولة التي شهدت تحولا كبيرا في كافة شؤونها، فأبناء الوطن يشعرون بالطمأنينة والثقة والأمن على النفس والمال والممتلكات وتواصل العمل على تأسيس مؤسسات الدولة من الوزارات وغيرها، وأصبح يوم التوحيد خالدا سطره التاريخ بمداد من ذهب.ونوه سمو أمير منطقة نجران باهتمام القيادة بنهضة وتطوير منطقة نجران من خلال ما تشهده من تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات الخدمية التي تهدف إلى راحة ورفاهية المواطن.ويشتمل الحفل الذي يقام بهذه المناسبة على كلمة لأهالي المنطقة يلقيها الاستاذ حسن بن صالح بن عومة ثم قصيدتين وطنيتين ثم تتوالى فقرات الحفل لتشمل عددا من الألوان الشعبية التي تشتهر بها منطقة نجران.بعد ذلك يكرم سمو أمير منطقة نجران الفائزين بجائزة سموه للتصوير الفوتوغرافي ويتسلم سموه هدية من أهالي منطقة نجران بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل تتزين سماء نجران بالألعاب النارية تعبيرا عن مكانة ذكرى اليوم الوطني في نفوس الأهالي.

شبكةعيونالإخبارية

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