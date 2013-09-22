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المتحمي يطالب إمارة عسير بالتحقيق في تقرير «الصحية» بشأن المياه المعالجة ثلاثيا

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المتحمي يطالب إمارة عسير بالتحقيق في تقرير «الصحية» بشأن المياه المعالجة ثلاثيا المتحمي يطالب إمارة عسير بالتحقيق في تقرير «الصحية» بشأن المياه المعالجة ثلاثيا

 عبدالله القحطاني (أبها)

طالب محافظ بيشة محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، إمارة منطقة عسير بتشكيل لجنة علمية وصحية من المنطقة للإشراف والمتابعة والتدقيق فيما أصدرته الشؤون الصحية في بيشة حول عدم صلاحية استخدام المياه المعالجة ثلاثيا ومياه سد الملك فهد، ومدى صحة ذلك مع التقارير المختبرية الدقيقة التي زارت فرع المياه واطمأنت على المياه الصحية المنقاة.من جانبه، نفى مدير فرع المياه في بيشة المهندس عطية الثقفي، ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تلوث المياه المنقاة من سد الملك فهد. وقال إن «نتائج التحليل الكيميائي والبكتريولوجي لمحطة تنقية مياه سد الملك فهد صالحة للشرب والاستخدام الآدمي، وأن تلوث البحيرات المكشوفة كبحيرة الآبار أمر طبيعي، بسبب تحلل النبات والأسماك قبل التنقية، ولكنه بعد ذلك يجب أن يتغير الوضع تماما بنسبة 100% وهو ما خالف تقرير إدارة الشؤون الصحية التي أكدت أن مياه السد غير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي».من جهة أخرى، أوضح المهندس سالم القرني مدير عام الزراعة في بيشة أن تقرير الشؤون الصحية لم يكن واقعيا نظرا لأن العينات المستخدمة كانت من مياه السد المكشوفة والآبار قبل التنقية وهذا أمر طبيعي يؤكد أن أي مياه راكدة يجب أن تكون غير صالحة ولكن بعد عملية التنقية السليمة يتغير الوضع بتاتا وهذا ما أكدته كافة المختبرات العالمية.وبين القرني أن لجنة وزارة الزراعة قامت قبل شهر بأخذ عينات من المياة المعالجة ثلاثيا والقادمة من خميس مشيط لعرضها على أكبر المختبرات في المملكة بمواصفات عالمية وسيتم إصدار التقرير فيها قريبا. وكانت صحة بيشة قد سربت خطابا يرصد اختبار عينات المياه المعالجة ثلاثيا ومياه سد الملك فهد أشارت فيه إلى عدم صلاحية استخدام تلك المياه وأنها جرثومية.

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