وكيل إمارة جازان يقف على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني

حث الجهات المشاركة بالتعريف بإنجازات المنطقة

عبدالله الجابري (جازان)

تفقد مساء أمس وكيل إمارة منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور عبدالله بن محمد السويد مقر فعاليات احتفالات منطقة جازان باليوم الوطني الـ83 للعام الحالي وذلك بساحة الاحتفالات بالقرية التراثية.وبين السويد أن الوقوف على الاستعدادات النهائية من قبل مختلف الجهات لاحتفال المنطقة بهذه المناسبة التي يشرف عليها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة يأتي بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بما يبرز أهمية ذكرى اليوم الوطني للمملكة التي يستلهم الجميع فيها بطولة الأمجاد التي تحققت على يد موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -.وحث السويد الجهات واللجان المشاركة في تنفيذ المناسبة على مراعاة الضوابط والمعايير المنظمة، واختيار الموضوعات التي تعرف المواطنين بتاريخ الوطن وإعطائها المجال الأوسع إعلاميا للتعريف بإنجازات المنطقة.من جانبه، بين المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الاحتفاء بالمناسبة التي ستستمر لمدة 3 أيام سيتضمن إلى جانب الحفل الرئيس الذي سيقام بمشاركة كافة محافظات المنطقة بمقر القرية التراثية بمدينة جازان، تنفيذ العديد من المحاضرات والندوات والمعارض التي تبرز للأجيال ما تحقق لوطنهم من تطور شامل، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي تحققت عبر فصول العطاء وما وصلت إليه المملكة من إنجازات كبيرة منذ توحيدها حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.