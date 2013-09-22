تعطل التكييف في مستشفى صبيا يدفع المرضى لـ«المراوح»

طه أبوعله (صبيا)

أبدي عدد من المرضى والمراجعين في مستشفى صبيا العام، تذمرهم من تعطل التكييف في أقسام الطورائ خلال اليومين الماضيين، مبينين أنه بدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا واستمر حتى الخامسة بعد العصر، ما دفعهم إلى استخدام مراوح يدوية وكهربائية، لتخفيف معاناتهم مع الحر الشديد، متسائلين عن الإهمال الذي يعانيه المرضى بالمستشفى، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تحدث، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري للبت في معاناتهم. من جهته، أوضح لـ«عكاظ» مدير مدير إدارة الإعـلام والتوعية الصحية والناطق الإعلامي بصحة جازان محمد الصميلي أنه جار ترسية مشروع إحلال وحدات التكييف بمستشفيات المنطقة على إحدى الشركات المتخصصة وذلك بتكلفة تقدر بـ14 مليون ريال تقريبا، شاملة لجميع وحدات التكييف المركزي لمستشفيات المنطقة وأيضا وحدات الاسبليت والشباك الخاصة بالمساكن والمباني الملحقة بالمستشفيات ومعالجة جميع الوحدات التكييف المتضررة بسبب قدمها وتأثرها بالعوامل الجوية المؤثرة على المنطقة وأنه سيتم وضع وحدات تكييف مؤقتة حتى الانتهاء من مشروع الإحلال.