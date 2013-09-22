حركة تنقلات في «الشؤون» لمعالجة تباين أعداد الموظفين

| كتب تركي المغامس |

> كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون عن حركة تنقلات واسعة النطاق ستشمل إعادة التوزيع في الادارات والاقسام كافة لمعالجة التباين في اعداد الموظفين من ادارة الى أخرى.> واشار المصدر الى ان «هذه الحركة ستشمل تحديدا ادارات العمل التي فيها اقسام تعاني من نقص حاد في الموظفين ينعكس سلباً على ادائها مقابل اقسام اخرى تعاني تكدسا غير مسبوق في اعداد الموظفين»، لافتا الى ان جولات مسؤولي الوزارة الاسبوع الفائت في اداراتي عمل الفروانية وحولي كشفت عن وجود اقسام تعاني من نقص في عدد الموظفين مثل التحويل والتجديد وغيرها في حين تعاني اقسام اخرى من تكدس هائل في عدد موظفيها كقسم السكرتارية.> ونوه المصدر الى ان «عددا من الموظفين طلبوا من رؤسائهم نقلهم الى اقسام اخرى بسبب ضغط العمل وزيادة المراجعين، الأمر الذي لا يتناسب مع اعدادهم ما ادى إلى وضع إعادة توزيع الموظفين على الأقسام من اولويات المرحلة المقبلة».> من جانب آخر، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان اللجنة الثلاثية المعنية بالتفتيش على الشركات والعمالة المخالفة في البلاد والمشكلة بقرار وزاري من وزارات الداخلية والشؤون والتجارة بالإضافة إلى بلدية الكويت ما زالت قائمة ولم يتم سحب الصلاحيات منها.