«الأوقاف»: محل تقدير مبادرة إنشاء فرع لـ «بريرة»

| كتب عبدالله راشد |

> أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح بمبادرة جمعية الروضة وحولي التعاونية لانشائها فرعاً للمشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» وذلك بهدف خدمة أهالي المنطقة ومنحها قضية العمالة المنزلية أولوية لتفادي العديد من الآثار السلبية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو صحية.> وقال الفلاح ان الوزارة على ثقة بنجاح المشروع باذن الله، متمنيا ان تأخذ الجمعيات الأخرى بتطبيق الفكرة نفسها بهدف العمل على تجنيب المجتمع العديد من المشكلات التي قد تنتج بسبب عدم الاهتمام بهذه الفئة.> وذكر ان التعاون الذي يقام بين وزارة الأوقاف وجمعية الروضة وحولي التعاونية يأتي تأكيدا على تطبيق استراتيجية وزارة الأوقاف في تطبيق احد أهم بنودها وهي الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني سواء الحكومية أو الأهلية وهذا النشاط يأتي ضمن أحد عشرات المشاريع التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص.> ومن جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية المهندس طارق الشراح على أهمية المشروع الذي يعد مطلبا مهما للعديد من الأسر، خصوصا وان العمالة المنزلية أصبحت تشكل ضرورة وواقعا يجب التعاطي معه بواقعية مماثلة مؤكدا ان هذه الخطوة تعزز الدور الريادي للجمعية في العمل التعاوني من خلال العديد من المبادرات. وأضاف الشراح ان الجمعية تستعد لتجهيز فعاليات اجتماعية مختلفة من بينها حفل المتفوقين والذي سيكون على قدر طموح مساهمي الروضة للاحتفاء بأبنائهم وتشجيعهم على التحصيل الدراسي وطلب العلم.> وقال الشراح ان مشروع «بريرة» يعد بادرة اجتماعية أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية هذا العام، ويهدف الى ترسيخ الأسس المتوافقة مع المجتمع الكويتي التي يجب ان تتعلمها العمالة الوافدة بالاضافة الى المهارات الشخصية لهم في اطار عملهم.

... وتؤكد: حريصون على التعاون الدعوي مع العالم الإسلامي

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> أكد مدير ادارة مساجد محافظة حولي الدكتور خالد الحيص حرص وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على التعاون الدعوي مع مختلف بلدان العالم الاسلامي ومن ضمنها دولة البوسنة الشقيقة ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الريادة عالميا في العمل الاسلامي.

> ولفت الحيص خلال لقائه سفير البوسنة والهرسك لدى البلاد سناهيد بريستر يتش لمناسبة زيارة وفد من ادارة مساجد حولي الى البوسنة غدا الاثنين الى ان الادارة تسعى لتحقيق قيمة التميز من خلال هذه الرحلة الدعوية الأخوية.

> وقال ان البوسنة تضم الكثير من المعالم التاريخية الاسلامية التى يجب ان تسلط عليها الأضواء لكونها تمثل خلاصة انجازات ثقافية خصوصا تلك المتعلقة بالحضارة الاسلامية، متمثلة في مكتبة خسرو على سبيل المثال لما تضم من كم هائل من المخطوطات القيمة بلغات عدة، يعود تاريخ بعضها الى ألف عام، وهي بذلك تأتي في مصاف كبريات المكتبات التراثية في أوروبا اضافة الى أرشيف الوثائق التاريخية المتعلقة بالفترة العثمانية في البوسنة والهرسك. وأشار الى ان زيارة وفد وزارة الأوقاف للبوسنة تأتي في اطار توثيق التواصل بين الكويت والبوسنة.

> بدوره، أشاد سفير البوسنة والهرسك سناهيد بريستريتش بالدور الكبير الذي تقدمه الكويت للدعوة الاسلامية متمثلة فى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لاسيما قطاع المساجد الذي دائما ما يسير رحلات دعوية الى مختلف البلدان الاسلامية لنشر الثقافة الاسلامية وعلوم وأخلاق الاسلام الوسطي الصحيح.

> ورحب سناهيد بزيارة الحيص والوفد المرافق له من ادارة مساجد محافظة حولي لبلاده وتمنى لهم طيب الاقامة في بلاده.

> حضر اللقاء كل من ماجد الشعيب وخالد العقيل ويوسف النهام ومن الجانب البوسني نديم البوسني.