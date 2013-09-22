الأمانة تنهي الاستعدادات لليوم الوطني والمرور جاهز للمخالفين

عبدالعزيز الربيعي (الطائف) محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أكد لـ«عكاظ» المهندس محمد المخرج أمين أمانة الطائف أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني التي ستقام في سوق عكاظ بالعرفاء وعدد من المواقع في المحافظه كحديقة الملك عبدالله وحديقة الملك فهد والردف وعدد من المواقع الأخرى، حيث سيتخللها برامج وفعاليات تجسد الفرحه بالاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب أبناء الوطن.كما أكد مدير مرور الطائف العميد حسن القثامي في لـ«عكاظ» على الجميع احترام النظام وتجنب المحتفلين من الوقوع في المخالفات لكي لا يتم تطبيق العقوبات ضدهم، موضحاً أن اليوم الوطني سيتزامن مع اختتام مهرجان سوق عكاظ وستكون المهمة مضاعفة لذلك تم تحديد خطة للمرور من خلال توزيع الدوريات على كافة المواقع التي يجتمع بها الشباب وكذلك توزيع عدد من القيادات في المواقع والميادين لضبط حركة السير.من جهتها رصدت جولة «عكاظ» الميدانية في عدة شوارع وميادين بالمحافظه ومحال الزينة جانبا من الاستعدادات؛ حيث تزينت الشوارع بالأعلام الخضراء ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية، كما حرص العديد من الشباب على استخدام الطلاء الأخضر والأبيض وصور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ والتي تزينت بها سيارات الشباب.من جهتها، أكملت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين، فيما وضعت حزمة من الفعاليات والتي تتناسب مع أهمية هذه الاحتفالية.وأكد المدير العام للتربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد الشمراني على أهمية تعزيز الدور التربوي وغرس حب الوطن والانتماء الوطني في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات.وأشار إلى أن هناك العديد من البرامج والفعاليات والتي وضعت بعناية لمواكبة أهمية هذا الحدث ومن أبرزها إقامة ندوة حوارية تتمحور حول الوطن والانتماء إليه، وكذلك مسابقة وطنية لجميع المدارس تحت عنوان «عطائي لوطني» وكذلك زيارات ميدانية للقطاعات الحكومية المختلفة بالطائف، إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية للمدارس ومنها أجمل نشيد وطني ومسرحيات وطنية ولوحات شعرية وروائع القصائد ورسالة إلى وطني الحبيب ومقال عن الوطن والحوارات الطلابية، كذلك مسابقات طلابية في المجال الفني ومنها الرسم والأشغال والمجسمات وأفضل صورة فوتوغرافية لمعْلَم أثري أو سياحي وأفضل لوحة فنية وطنية معبرة وأفضل شعار وطني واللوحات الجدارية والبنرات وغيرها، كذلك إقامة دورة تدريبية في المدارس عن المحافظة على الممتلكات العامة وعرض فلم وثائقي عن المملكة.وبين الدكتور الشمراني أن اليوم الوطني يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن وتمثل ذكرى عظيمة وعزيزة على قلوبنا جميعا لما تجسده هذه الذكرى العظيمة من معانٍ كبيرة في الوحدة الثابتة التي أرسى دعائمها موحد البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.