برامج وطنية وفنية وشعبية في احتفال أضم باليوم الوطني

المحافظ: نستلهم من هذه المناسبة أمجاد المؤسس

ناقش محافظ أضم عبدالرحمن بن عبدالملك العدواني بحضور رؤساء المراكز الإدارية وأعضاء اللجنة المشرفة على فعاليات اليوم الوطني، أبرز استعدادات المحافظة للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني (83) وذلك بمكتبه بمقر المحافظة.وأكد عبد الرحمن العدواني، أن هذه المناسبة مناسبة عظيمة نستلهم من خلالها أمجاد مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي سار على نهجه أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- جميعا، كما تؤكد هذه المناسبة عمق الولاء وصدق الانتماء وقوة التلاحم بين الشعب والقيادة في ظل مسيرة البناء والتنمية والعطاء والتي تشهدها بلادنا المباركة في شتى المجالات التنموية.وأضاف محافظ أضم بأن المحافظة وابتهاجاً منها بهذه المناسبة العظيمة قد أقرت حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة بالتعاون مع الإدارات الحكومية المعنية، حيث يشتمل البرنامج على فعاليات الحفل الرسمي والذي سيقام مساء يوم الثلاثاء المقبل بملعب التنمية الاجتماعية بحي العزيزية بعد صلاة العشاء مباشرة، ويشتمل على العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية وفيلم وثائقي وأوبريت إنشادي للوطن وعروض الفنون الشعبية والتي يشارك فيها أبناء المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها، ويشهد الحفل تكريم أسر شهداء الواجب وعدد من الشخصيات والجهات والذين حققوا إنجازات متميزة، كما تم اعتماد محاضرة وطنية وتربوية للحديث عن قيمة (تنمية الحس الوطني) وذلك مساء يوم الأربعاء بمقر قاعة المناسبات الكبرى بمستشفى أضم العام بعد صلاة المغرب مباشرة، فيما تشارك مدارس البنين والبنات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة أضم بإقامة المعارض الوطنية الفنية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات التي تشتمل على أعمال وطنية كاللوحات والرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل الحب والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.لافتاً أن الفعاليات تشتمل كذلك على إقامة حملة تطوعية للتبرع بالدم بالتعاون مع قسم بنك الدم بالمستشفى العام بمحافظة أضم العام وذلك خلال الفترة من 17 / 11 إلى 24 / 11 / 1434هـ، كما تم اعتماد إقامة دوري رياضي لشباب المحافظة بالتعاون مع لجان التنمية الاجتماعية بأضم والجائزة وسوق العين المرقبان وحقال.وبدورها وجهت المحافظة الدعوة لعموم المواطنين والمقيمين والمسؤولين والمشايخ والمثقفين لحضور الفعاليات والتفاعل معها، كما أنهت تشكيل اللجان المنظمة للفعاليات.وعلى صعيد آخر تقوم بلدية محافظة أضم وبإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي بتجهيز مقر الاحتفال الكبير والشوارع والميادين بعقود الزينة والإضاءة والأعلام الخضراء واللوحات الوطنية المعبرة والتي تجسد قيم الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن.