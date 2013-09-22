الغردقة تستعد للمهرجان الثقافى الروسى في يناير القادم



> تحتضن مدينة الغردقة عاصمة البحر الاحمر وقبلة السياحة الروسية علي مدار خمسة ايام متصلة فعاليات مهرجان الاسبوع الثقافي الروسي السادس والذي تنظمه غرفة وكالات السياحة والسفر وعدد من الشركات السياحية وتحت رعاية محافظ البحر الاحمر وهو المهرجان الذي يهدف الي إرسال رسالة عاجلة للسائحين في مختلف دول العالم وخاصة السائحين الروس بان مصر بلد الامن والامان واستعدت لاستقبالهم بالورود .

وتزامن اقامة هذا المهرجان مع احتفالات محافظة البحر الاحمر بعيدها القومي كما يتواكب مع احتفالات مصر بعيد ثورة 25 يناير. تقام فعاليات المهرجان بمنطقة الممشي السياحي حيث يتم إعداد مسرح كبير لتقديم العروض الفنية الروسية والمصرية وأكد السيد ياسر محيسن مدير عام مكتب وزارة السياحة أن مهرجان الأسبوع الثقافي الروسي يعد رسالة إلي العالم أجمع عما تشهده مصر الآن بجميع محافظاتها من تقدم كبير في استقرار الأمن وعودة الحياة إلي طبيعتها.

> وقال محيسن إن المهرجان يتزامن مع احتفالات مصر بعيد ثورة 25 يناير، موضحا أن قيادات المحافظة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومشاركة الفرق الفنية الروسية بذلت جهدا كبيرا للترتيب لهذه الاحتفالية وإخراجها بصورة تليق بمكانة مصر السياحية، للتأكيدعلي عودة الحركة السياحية إلي تدفقاتها الطبيعية.

> كما صرح حسام عبدالله رئيس المهرجان ان المهرجان سوف يضم مجموعة من الفنانين المصريين منهم المطرب إيهاب توفيق، الذي سيشارك في إحياء افتتاح فعاليات مهرجان الأسبوع الثقافي الروسي في مدينة الغردقة السياحية، وذلك في الفترة من 20 الـ24 يناير المقبل. ويهدف المهرجان إلي تنشيط السياحة الوافدة إلي مصر في إطار حملة تجميل مدينة الغردقة وزيادة أعداد السياح