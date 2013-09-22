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مؤتمر صحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي الأربعاء القادم

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مؤتمر صحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي الأربعاء القادم مؤتمر صحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي الأربعاء القادم


> تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة مؤتمراً صحفياً يوم الاربعاء القادم الموافق 25 سبتمبر 2013 الساعة 12 ظهراً بفندق رويال تيوليب بالاسكندرية بحضور اللواء طارق المهدي محافظ الثغر للإعلان عن الاستعدادات النهائية للدورة الــ 29 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط والتي تنطلق فعالياتها من 9 حتي 14 أكتوبر.

ومن المقرر أن يعلن رئيس المهرجان عن أخر الاستعدادات والدول المشاركة في المسابقات الأربعة واسماء المكرمين المصريين والعرب والاوربيين وايضا لجان التحكيم والندوات الرئيسية .

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