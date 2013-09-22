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الإتحاد الاوروبي يستنكر مصادرة القوات الإسرائيلية لمساعدات مخصصة للفلسطينيين

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الإتحاد الاوروبي يستنكر مصادرة القوات الإسرائيلية لمساعدات مخصصة للفلسطينيين الإتحاد الاوروبي يستنكر مصادرة القوات الإسرائيلية لمساعدات مخصصة للفلسطينيين

استنكر الاتحاد الأوروبي، أمس، قيام القوات الإسرائيلية بمصادرة مساعدات إنسانية كان دبلوماسيون يحملونها إلى منطقة خربة مكحول المنكوبة في منطقة الأغوار.

وقال بيان مشترك للمتحدثين باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا، إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أجروا اتصالات مع السلطات الإسرائيلية وأعربوا عن قلقهم من الحادثة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن البيان أكد أهمية السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وتطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان دبلوماسيون أوروبيون أعلنوا أمس عن تعرضهم لمضايقات من قبل السلطات الإسرائيلية بينما كانوا في طريقهم لتقديم مساعدات إنسانية إلى فلسطينيين دمرت إسرائيل منازلهم وألقت بهم في العراء.

وقال الدبلوماسيون إن القوات الإسرائيلية منعتهم من إيصال هذه المساعدات وصادرتها، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عمليات هدم طالت عددا من المنازل الفلسطينية في خربة مكحول في الأغوار الشمالية يوم 16 سبتمبر الجاري تسببت بتشريد جميع سكانها، وحاول سكان هذه الخربة يوم أمس بناءها مرة أخرى بمساعدات قدمتها دول أوروبية شملت خياما حملتها شاحنة ورافقتها سيارات من سفارات أوروبية لكن شرطة الاحتلال اعترضتها واعتدت على عدد من ركابها ومنعتهم من إكمال مهمتهم.

 

وكالات

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