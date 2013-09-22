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أحد الناجين من مذبحة رفح الثانية: المعتدون 6 ملثمين ولهجتهم بدوية

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أحد الناجين من مذبحة رفح الثانية: المعتدون 6 ملثمين ولهجتهم بدوية أحد الناجين من مذبحة رفح الثانية: المعتدون 6 ملثمين ولهجتهم بدوية

قال محمد حمدى أحد الجنود الناجين من مذبحة رفح الثانية، والذى أصيب بـ6 رصاصات منها واحدة فى الرأس أنه قرابة 6 ملثمين قاموا بالاعتداء عليهم وهم يرددون نحن مع شرع الله.

وأضاف خلال فضائية دريم، أن المعتدين قاموا بإنزالنا من السيارة واقتادونا إلى منطقة زراعية بجوار الطريق بعد أن أنكرنا أننا تابعون إلى الجيش وقلنا لهم نحن عمال زيت.

ولفت إلى أن لهجة المعتدين تدل على أنهم من عرب سيناء، كما نفى أن يكون صديقه الجندى عبد الصيفى الناجى الأخر له علاقة بالجماعات الإرهابية التى نفذت الحادث.

وناشد المسئولين أن يهتموا به فى علاجه وأن يقوموا بتخصيص كرسى متحرك له نظراً لعدم قدرته على السير بسبب الإصابة.

تجدر الإشارة أن محمد لم يتعرف على صورته خلال عرض الصور عليه نظراً لتاثرة باصابته، كما لم يتذكر أن كان قيد أم لا قبل أن يفقد الوعى.

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مصر 365