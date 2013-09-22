"التنمية الإدارية" تطالب المواطنين بسرعة إضافة المواليد مستحقى الدعم

طالب الدكتور مجدى الحناوى، مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، المواطنين بسرعة تسجيل أبنائهم المواليد بعد عام 2005 من مستحقى دعم السلع التموينية عبر الموقع الإلكترونى المخصص لإضافة المواليد قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى، عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأضاف الدكتور الحناوى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فتح باب إضافة المواليد امتد على مدار ما يقرب من أربعة أشهر منذ فتحه فى أوائل يونيه الماضى، مشيرا إلى أن مواصلة القائمين بالوزارة على إعداد دراسة تفصيلية لكيفية ضم محلات السوبر ماركت التى تقوم ببيع المواد الغذائية لمنظومة دعم السلع التموينية، والتى سيتم من خلالها توزيع وصرف السلع المدعمة للمواطنين إلى جانب بقال التموين، مشيرا إلى أن مشروع بطاقة الأسرة يخدم ما يزيد على 17 مليوناً ونصف المليون أسرة، تشمل أكثر من 65 مليون مواطن.