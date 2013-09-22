الناطق الأمنى ببنغازى ينفى ما تم تداوله بشأن طرد زيدان من مطار بنينا

نفى الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بنغازى عبد الله الزايدى الأخبار المتداوَلة، بشأن طرد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان من مطار بنينا صباح اليوم.

وأوضح الزايدى فى تصريح له اليوم، أن زيدان قدم إلى بنغازى فى تمام السادسة صباحاً، وعقد اجتماعاً لنصف ساعة مع العقيد ونيس بوخمادة، مؤكداً أن ما يُنشر أو ما يُتداول حول الهتافات ضده غير صحيح ومحض افتراء.

وكان مصدر أمنى بمطار بنينا ببنغازى قد صرح أن رئيس الحكومة المؤقتة الليبية على زيدان، غادر ظهر اليوم السبت مطار بنينا ببنغازى بعد زيارة قصيرة.

وأضاف، أن زيدان تحاور مع بعض المسئولين عن حماية المطار وأبلغوه بضرورة المغادرة، وعلى إثرها غادر مسرعا بالطائرة التى وصل منها.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد يوميا تقريبا محاولات اغتيالات وتصفية جسدية للعديد من المسئولين العسكريين والمدنيين.