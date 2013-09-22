سياحة منطقة مكة المكرمة: تنظيم 194 فعالية تشمل نشاطاً شبابياً وعائلياً في 25 موقعاً في جميع المحافظات والمراكز

194 فعالية متنوعة أعدتها اللجنة العليا بمنطقة مكة المكرمة للاحتفاء باليوم الوطني والمكونة من الجهات الحكومية المختصة في المنطقة وذلك لأول مرة وعلى مستوى الوطن، حيث عقدت اللجان عدة اجتماعات ولقاءات لاستعراض برامج وفعاليات الاحتفال وتحديد المواقع المقترحة في جميع محافظات ومراكز المنظقة التي تشمل، مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، الليث الخرمة، رابغ، الكامل، العرضيات، أضم، المويه، ميسان، رنية، تربة، خليص، الجموم.

وتشمل أبرز العروض والفعاليات المزمع اطلاقها، عروض الليزر واللوحة النارية، عروض الطيران الشراعي، افلام وثائقية، فقرات كوميدية، فقرات انشادية، فرق شعبية فلكلورية تراثية ووطنية، قصائد شعرية، اطلاق اكثر من 6000 بالون يحمل صور خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده والنائب الثاني، استعراض مهارات كرة القدم، مشاركة الاطفال في الرسم على الوجه، عروض سيرك التوازن والالعاب البهلوانية، رسالة ولاء لخادم الحرمين الشريفين من اهالي منطقة مكة المكرمة، فعاليات براعم الوطن، مسابقة اجمل زي وطني، مباريات رياضية ودية، فعاليات نسائية ولذوي الاحتياجات الخاصة، مسرحيات وطنية، أعمال فنية وطنية، فرق شعبية، العاب نارية، فعاليات شبابية واستراض سيارات، الطيران الشراعي، رفع الاعلام والكشافة، بالإضافة إلى فتح (14) متحفاً للزوار والعديد من الفعاليات والفقرات.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار إيماناُ منها بدور إمارة المنطقة والمحافظات والأمانات فقد خصصت الهاتف السياحي المجاني 19988 على مدار الساعه للاستفسار عن الفعاليات في كل مدينة ومحافظة في المنطقة حيث يمكن للزائر او السائح أن يتلقى الجدول على جواله أو على بريده الاليكتروني.

من جهة أخرى أعتمدت اللجنة شعار خاص بيوم الوطن منبثق من شعار رؤية التي أعتمدها سمو الأمير خالد الفيصل للمنطقة حيث قامت إمارة المنطقة واللجنة بطباعة كافة الفعاليات في كتيب واحد يضم جميع الفعاليات في المنطقة وتم توزيعه في جميع المنافذ المؤدية للمنطقة وتم توزيعه على مكاتب هيئة السياحة في المملكة لتوزيعه للقادمين للمنطقة

يذكر إن الفعاليات في اليوم الوطني ال 83 في منطقة مكة المكرمة ستوزع على 25 موقعاً في جميع محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة وستشهد تنظيم 194 فعالية نشاطاً شبابياً وعائلياً جاذباً احتفاء بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، تؤكدان أهمية مشاركة جميع الجهات في إبراز هذا اليوم والتنويع في فعالياته.

وبين أن الاحتفال باليوم الوطني يوم الاثنين 17 من ذي القعدة 23 سبتمبر، ستغطي جميع محافظات ومراكز المنطقة، سعياً إلى إتاحة الفرصة لجميع أهالي وشباب المنطقة للمشاركة في هذه الفعاليات، لافتاً إلى أن مواقع الاحتفالات ال 25 موزعة على النحو التالي (3) مواقع في العاصمة المقدسة هما في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع وموقف حجز السيارات بالزايدي، وحديقة الحسينية بالعزيزية، وفي جدة (4) مواقع بموقع أبحر، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، والمنطقة التاريخية وشارع فلسطين، اما في الطائف (5) مواقع هي موقع سوق عكاظ، حديقة الملك فيصل، متنزه الملك عبدالله، حديقة الردف، مول قلب الطائف، وفي القنفذة بساحة الاحتفالات بالمحافظة، وفي الليث بساحه البلدية للاحتفالات بالكورنيش، وفي الخرمة بساحة الامير سعود بن عبدالمحسن، وفي (2) موقع برابغ هما مقر الاحتفال بالمركز الحضاري ومقر الاحتفال قصر البركة للاحتفالات بالمحافظة، وفي الكامل بساحه الاحتفالات بالمحافظه وفي العرضيات بساحه الاحتفالات، وفي أضم بملعب كرة القدم بالمحافظة والموية بالساحة الشعبية بالمحافظة ورنية بساحة الاحتفالات بالمحافظة، وتربة بالساحة الشعبية بالمحافظة وخليص بالساحة الشعبية بالمحافظة، وميسان بالمركز الحضاري بالمحافظة، والجموم في الساحة الشعبية بالمحافظة.

وأكد العمري شكره وتقديره للتعاون الذي حظيت به اللجنة من سعادة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وسعادة وكيل الإمارة المساعد للتنمية الدكتور هشام الفالح وتعاون الأمانات والمحافظات والجهات الحكومبة والخاصة ,,

وقد اختتم العمري تصريحه بالشكر والإمتنان على المتابعة المستمرة لمجلس التنمية السياحية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة ودعمه وتوجهاته الدائمة لتسخير كافة الإمكانات لإنجاح مختلف الفعاليات، دعياً شباب المنطقة إلى استثمار مثل هذه المناسبات الوطني في إبراز حبهم لوطنهم وقياداتهم وذلك من خلال ضبط أنفسهم أثناء مشاركتهم في هذه المناسبة أثناء قيادتهم لسياراتهم أو مشاركتهم لزملائهم في مواقع الاحتفالات، مضيفًا بأنهم هم الوطن وهم سفرائه في أخلاقهم وتعاملهم مع أنفسهم ومن خلال سلوكهم، متمنيًا من الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يحفظ لها قادتها وشعبها.