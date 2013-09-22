وزير الإسكان يقف ميدانياً على أراضي الإسكان بوادي الدواسر

قام وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي يوم السبت بزيارة لمحافظة وادي الدواسر تلبية لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة وذلك للوقوف ميدانياً على مواقع مشاريع الإسكان بالمحافظة.

حيث كان في استقباله بمطار وادي الدواسر محافظ وادي الدواسر بالإنابة خالد بن محمد الغملاس ورئيس بلدية وادي الدواسر المكلف الدكتور فهاد بن محمد المرزوق وعدد من المسؤولين بالمحافظة، حيث قام الوزير الضويحي بجولة ميدانية رافقه خلالها وكيل وزارة الإسكان للأراضي ومدير الإدارة العامة بتصميم المشاريع وبعض المسؤولين بوزارة الإسكان على عدد من مواقع الأراضي بالمحافظة والتي بدأت مرحلة التصميم في إحداها ويتوقع البدء في التنفيذ به قريباً، كما تم الوقوف ميدانياً على موقع جديد ومناسب والذي من المقرر البدء في تصميمه فوراً وبالتالي التنفيذ بعد ما يقارب الثلاثة أشهر إن شاء الله. التقى بعدها بمحافظ وادي الدواسر بالإنابة خالد بن محمد الغملاس ورئيس بلدية وادي الدواسر المكلف الدكتور فهاد بن محمد المرزوق للتباحث والنقاش في كل ما يدعم مشاريع الإسكان في المحافظة، كما التقى الوزير رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة حيث تم مناقشة كل ما يهم المحافظة وأبنائها من مشاريع الإسكان التنموية.

الوزير الضويحي خلال الجولة

الوزير بصالة المطار