الأمن العام يكرم عدداً من ضباط وأفراد شرطة حائل

صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني بمنح مجموعة من ضباط وأفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي والشؤون الإدارية بشرطة حائل شهادات الشكر لقاء جهودهم في مجال عملهم. والضباط المكرمون هم: نقيب نواف جزاء العتيبي, وكيل رقيب فواز عبدالله السعدي, عريف مرضي برجس العنزي, جندي أول عبدالسلام فارس العنزي.

وقام مدير شرطة منطقة حائل اللواء يحيى بن ساعد البلادي بتسليم الشهادات للمكرمين, بحضور مساعد مدير الشرطة للشؤون الإدارية والمالية العميد محمد سعد الحربي, ومدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد أحمد شايع الخزام, وهنأهم على التكريم. بدورهم, عبر المكرمون عن شكرهم لمدير الأمن العام على تلك الشهادات واعدين ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.