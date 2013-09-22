بالصور| هيفاء وهبي على "إنستجرام".. جاذبية وأناقة وحياة مختلفة

كتب : عمرو عز الدين منذ 36 دقيقة

رغم أن أول صورة نشرتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع الصور الاجتماعي "إنستجرام"، كانت في السابع من أبريل 2012، إلا أنها نجحت أن تكون صاحبة حساب مميز يمتلئ بصورها من مختلف المناسبات، والتي جذبت انتباه متابعيها وأثارت إعجابهم لما بها من جاذبية وأناقة عكست وتعكس المظهر المتألق دائما للنجمة المحبوبة.

وتنوعت الصور التي نشرتها هيفاء وهبي عبر حساب "إنستجرام" ما بين صور شخصية جدا مأخوذة من يومها العادي، كوجودها داخل سيارتها أثناء الذهاب إلى عشاء مع أصدقاء، أو أثناء تصوير إحدى كليباتها وأيضا تجهيزها لملابسها خاصة مع مصممي تلك الملابس ومصففي شعرها وما إلى ذلك، أو ربما صورة لإفطارها البسيط الذي يتكون في أحيان من فنجان قهوة وطبق صغير من الفراولة، بالإضافة طبعا للصور الخاصة بملابسها وأحذيتها وإكسسواراتها والتي تعكس حب هيفاء الكبير لأشيائها المقربة منها لدرجة أن تلتقط لها صورا وتنشرها عبر حسابها.

نوعية أخرى من الصور تجدها على حساب هيفاء وهبي في "إنستجرام"، وهي التي التقطتها خلال حفلات لها أو حفلات أخرى تحضرها كضيفة، وكثير منها تكون مأخوذة من عروض أزياء عالمية، كصورتها الأحدث على حسابها والتي التقطتها أثناء حضورها عرض أزياء مجموعة روبرتو كافالي بأسبوع الموضة في ميلانو.

قسم آخر من الصور مأخوذ من جلسات تصوير خاصة تظهر فيها هيفاء وهبي بطلّة جديدة كل مرة، أشهر تلك الجلسات الخاصة التي نشرتها هيفاء هي ما ظهرت فيها على خطى "المرأة القطة"، وأخرى ظهرت فيها في مظهر كلاسيكي بالأبيض والأسود وكأنها جاءت للتو من خمسينات وستينات القرن الماضي، وجلسات تصويرها في فستان فرح أبيض أنيقا، وغيرها من الصور.

وكانت من أهم الصور التي نشرتها هيفاء وهبي خارج إطار المألوف في حسابها، هي صورة علم مصر التي نشرتها يوم 30 يونيو الماضي، بالتزامن مع الثورة الشعبية التي خرجت تنادي بإسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن خلفه حكم جماعة الإخوان المسلمين، وكتبت تعليقا على الصورة: "الله يحمي ويبارك مصر".

حساب هيفاء وهبي على "إنستجرام" يحظى بإعجاب متابعيها بشدة وهو ما يبدو في تعليقاتهم، وأحيانا ما تكون التعليقات تنتقد مظهرها وملابسها بشيء من الحدة، لكن سرعان ما يرد عنها متابعوها ويطالبونها بحذف الحسابات التي تسيء إليها، وقد عبرت هيفاء عن تقديرها لذلك في صورة نشرتها في 25 يونيو الماضي، كتبت فيها رسالة لمتابعيها قالت فيها: "أرسل محبتي لمتابعيّ الرائعين الذين يتركون تعليقات الحب والدعم، أنتم العالم، ولكل الآخرين المثيرين للاشمئزاز والذين يتركون تعليقات سخيفة، ظلوا تشاهدونني وتموتون في كل لحظة".

يبلغ عدد متابعي الحساب حتى الآن ما يزيد عن 290 ألف متابع، أما عدد الصور فبلغت 459 صورة، وهو العدد الذي يتغير كل يوم وهو ما يعني صورة جديدة يسارع المتابعين كي يروها ويعجبوا بها ويقضون وقتهم في متابعتها.