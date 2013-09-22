بالأرقام - كيف تطور يايا توريه في ولاية بليجريني لمانشستر سيتي؟

منذ انضمام نجم خط الوسط الإفواري يايا توريه إلى مانشستر سيتي واللاعب يقدم عروضا طيبة، ولكن في وجود مانويل بليجريني المدير الفني الحالي تطورت أرقامه وأدائه.

ولعب توريه مع مانشستر سيتي منذ صيف 2010 تحت ولاية الإيطالي روبرتو مانشيني ثلاثة مواسم حتى جاء التشيلي بليجريني.

وتوضح الإحصائيات مدى تطور يايا توريه نجم وسط مانشستر سيتي مع بليجريني من خلال المباريات الأربعة التي لعبها.

ويأتي ذلك قبل صدام قوي في دربي مانشستر عندما يلتقي مع جاره يونايتد على ملعب الاتحاد في الخامسة عصر الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعرض FilGoal.com أرقام يايا توريه خلال الأعوام الأربعة الماضية من خلال عدة مواقع إحصائية ..

- الموسم الأول 2010/2011

لعب يايا توريه 35 مباراة، سجل ثمانية أهداف بمعدل 0.23 هدف/مباراة، صنع أربعة أهداف، وحصل على ثلاث بطاقات صفراوات.

الجانب الهجومي: سدد 49 تصويبة على المرمى بمعدل 1.4 تسديدة/ مباراة، تمريراته الحاسمة 37 تمريرة بمعدل 1.1 تمريرة/مباراة، قام بـ51 مراوغة ناجحة بمعدل 1.5، حصل على 31 خطأ، قطعت منه الكرة 45 مرة، وتسبب في هجمات مرتدة عكسية 46 مرة،

نسبة تمريراته السليمة 85.5 %، وذلك بواقع 1568 من 1834، قام بـ33 عرضية منهم ثلاثة فقط بشكل سليم، و110 تمريرة طويلة سليمة من 135 بنسبة 3.1 تمريرة طويلة/مباراة، 29 بينية من ضمنهم 13 بشكل سليم.

الجانب الدفاعي: قطع الكرة 49 مرة عن طريق التزحلق بمعدل 1.4مرة/مباراة، أوقف 37 هجمة من المنافس بمعدل 1.1 كل مباراة، ارتكب 41 خطأ قام بتشتيت الكرة 29 مرة، مراوغته تمت 24 مرة فقط بواقع 0.7 كل مباراة، تصدى لخمسة تسديدات.

الملخص: معدل لمس الكرة في المباراة 69.3، معدل التمريرات 52.4، معدل قطع الكرة 1.4، معدل التسديدات 1.4 كل مباراة.

- الموسم الثاني

لعب توريه 32 مباراة، سجل ستة أهداف وصنع مثلهم، حصل على ثماني بطاقات صفراء.

الجانب الهجومي: سدد الكرة 65 مرة بمعدل تسديدتين كل مباراة، 54 تمريرة حاسمة بمعدل 1.7 كل مباراة، 37 مراوغة ناجحة بمعدل 1.2 مرة كل مباراة، حصل على 27 خطأ، قطعت منه الكرة 26 مرة، وتسبب في 30 هجمة مرتدة على فريقه.

نسبة تمريراته الصحيحة 90.5 % 2189 سليمة من 2419، قام بـ22 كرة عرضية منهم 2 فقط بشكل سليم، و216 كرة طويلة منهم 176 سليمة بمعدل 5.5 كل مباراة، 42 كرة بينية منهم 11 سليمة.

الجانب الدفاعي: قطع الكرة عن طريق التزحلق 55 مرة بنسبة 1.7 مرة كل مباراة، واعترض المنافس 39 مرة وارتكب 31 خطأ، شتت الكرة 27، وتمت مراوغته 28 مرة.

الملخص: معدل لمسه للكرة 87.4، ومعدل تمريراته الصحيحة 75.6 وقطعه للكرة 1.7 ومعدل تسديداته تسديدتين كل مباراة.

- الموسم الثالث

لعب يايا توريه 32 مباراة، سجل سبعة أهداف وصنع خمسة، حصل على ست بطاقات صفراء.

الجانب الهجومي: لديه 69 تصويبة بمعدل 2.2 تصويبة كل مباراة، نسبة تمريراته الصحيحة 88.9 %، 2245 صحيحة من 2525، 45 تمريرة حاسمة بمعدل 1.4، 35 مراوغة ناجحة بمعدل 1.1 حصل على 33 خطأ بمعدل خطأ كل مباراة.

قطعت منه الكرة 39 مرة وتسبب في 21 هجمة عكسية، لديه 23 كرة عرضية منهم خمسة بشكل سليم بمعدل 0.2 كرة كل مباراة، 210 كرة طويلة منهم 175 صحيحة بمعدل 5.5 و31 بينية منهم 12 صحيحة.

الجانب الدفاعي: قطع الكرة عن طريق التزحلق 37 مرة بمعدل 1.2 مرة كل مباراة، اعترض الكرة 28 مرة، شتت الكرة 19 مرة وتمت مراوغته 20 مرة.

الملخص: معدل لمسه للكرة 89.7، ومعدل تمريراته الصحيحة 78.9 وقطعه للكرة 1.2 ومعدل تسديداته 2.2 كل مباراة.

الموسم الحالي مع بليجريني:

لعب أربع مباريات، ولديه هدفين وخمس تصويبات معدل تمريراته الصحيحة 90.8 % 315 تمريرة من إجمالي 347.

لديه تمريرتين حاسمتين ولعب 31 كرة طويلة منهم 24 بشكل سليم بمعدل 6 تمريرات كل مباراة.

قطع الكرة تسع مرات عن طريق التزحلق بمعدل 2.3 مرة كل مباراة، اعترض هجمة واحدة خلال المباريات الأربعة وارتكب أربعة أخطاء، شتت الكرة أربعة مرات بمعدل مرة كل مباراة، تمت مراوغته تسع مرات، تصدى لتسديدة واحدة.

الملخص: معدل لمسه للكرة 89.7، معدل تمريراته السليمة 86.8 تمريرة كل مباراة، وقطعه للكرة 2.3، ومعدل تسديداته 1.3 تسديدة كل مباراة.