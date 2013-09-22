خالد عليش يقرر الإستمرار في تقديم برنامجه الصباحي على “ميجا إف ام”

قرر خالد عليش البقاء في اذاعة ميجا اف ام بعد تمسك ادارة شبكة راديو النيل به، وذلك بعد ان تردد كثيرا عن انتقال خالد عليش لواحدة من الاذاعات الخاصة بنفس توقيت برنامجه الصباحي

وقال عليش، “لا توجد خلافات من الاساس بيني وبين راديو النيل ولا ادارته بالعكس ادارة راديو النيل كلها سواء سعد عباس رئيس مجلس ادارة شركة صوت القاهرة او وليد رمضان رئيس شبكة راديو النيل او وسام وجدي مدير برامج ميجا اف ام وقفوا بجانبي وقت مشكلتي مع وزير الاعلام السابق صلاح عبد المقصود و اقدر لهم موقفهم ولكن الخلاف كان في رغبتي في ابتكار افكار جديدة و اريد دعم مادي ومعنوي لتنفيذها و بالفعل تم حل جميع المعوقات”.

جدير بالذكر أن ”عليش” قدم برنامج صباحك احلي علي اذاعة ميجا اف ام يوميا من الاحد للخميس من 7 لـ 9 صباحًا لمدة ثلاث سنوات، كما يقدم برنامج المهرجان علي نفس الاذاعة من 8 لـ 10 مساءً كل يوم خميس وهو البرنامج الاول من نوعه في استخدام تكنولوجيا الهندسة الصوتية علي الهواء وتقديم الاغاني الشعبية بشكل مختلف.