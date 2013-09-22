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محافظ الشرقية لرؤساء المدن: من سيغلق هاتفه سيحاسب

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محافظ الشرقية لرؤساء المدن: من سيغلق هاتفه سيحاسب محافظ الشرقية لرؤساء المدن: من سيغلق هاتفه سيحاسب

وجه الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، إنذارا شديد اللهجة لرؤساء المدن خلال اجتماع المجلس التنفيذى، اليوم (السبت)، منتقدا التقاعس أو التراتخى فى أداء المهام.

وقال محافظ الشرقية موجها حديث لرؤساء المدن: "من يجد نفسه فى عمل شاق يرشح واحد أحسن منه، فأنا لا أريد شخصيات تجلس على مكاتبها، فمن يجد نفسه قادرا على العمل حتى منتصف الليل يبقى معى، ومن يغلق تليفونه سوف يحاسب"، ذلك اعتراضا منه على تدنى مستوى الخدمات التى لاحظها خلال زياراته الميدانية للمدن والمراكز.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لمتابعة القرارات التى تصدر عن المجلس التنفيذى للمحافظة كل شهر فى جميع المجالات، وطالب بضرورة مناقشة الموضوع فى المجلس بقراره.

كما قرر المحافظ تفعيل دور المجالس التنفيذية بجميع المراكز والمدن، بحيث يحدد له يوم ثابت كل شهر على أن يقوم المحافظ باعتماد جلساته ويعمم هذا الفكر على كل المؤسسات خصوصاً قطاعى التربية والتعليم والصحة.

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