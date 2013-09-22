بحث التعاون بين «الوطني للإحصاء» ونظيره الكويتي

أكدعبد القادر المساوي بني هاشم مدير عام المركز الوطني للاحصاء بالانابة، عمق علاقة التعاون في المجالات الاحصائية بين الطرفين، وقال إن المركز الوطني يبذل كل جهد مستطاع بهدف توثيق وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف الاحصائية بما يخدم تطوير البناء والمسيرة الاحصائية في الدولة وكذلك العمل الاحصائي الخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر المركز في أبوظبي منى الدعاس وكيل الوزارة المساعد بالإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت.

وقال بني هاشم :إن التعاون المشترك من خلال الزيارات المتبادلة لمسؤولي العمل الاحصائي في دول مجلس التعاون يخدم الجميع، ويساهم بشكل فعال في تعظيم الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المؤسسات الاحصائية، مشيرا إلى أن العمل الإحصائي عملية علمية وفنية وبحثية ابداعية متواصلة وتتطلب تعاون الجميع على مستوى المراكز الاحصائية لدول المجلس الى جانب الجهات الرسمية ولا سيما متخذو القرار وراسموا السياسات.

تكامل إحصائي

وأضاف: إن هذه الطبيعة جعلت العمل الإحصائي الإقليمي والدولي يمثل أنموذجاً لتعاون الدول داخلياً وفيما بينها، وهذا يعزز من جهود المركز الوطني للاحصاء ورسالته بشأن التكامل الإحصائي في إطار تحقيق المصلحة العامة لدولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون.

مؤكداً استعداد المركز الوطني للاحصاء لتقديم خبراته ومساعدته الفنية للأشقاء في دولة الكويت في المجالات التي تشكل أولوية احصائية وخاصة في مجال استخدام تقنية المعلومات والاجهزة الكفية في العمل الاحصائي ضمن برنامج التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأشارت منى الدعاس إلى أهمية هذه الزيارة في إطار التعرف على المركز الوطني للاحصاء وتجربة دولة الامارات في العمل الاحصائي، والاستفادة من التجربة الاحصائية للمركز واستثمارها بما يخدم العملية الاحصائية في دولة الكويت، الى جانب اهتمام سعادتها بالاطلاع على أهم انجازات المركز وتبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها خدمة العمل المشترك بين الجهتين.

وأوضحت اهتمامها بالاطلاع على تجربة المركز في مجال توظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في العمل الاحصائي، وخاصة في مجال استخدام الاجهزة الكفية في عملية جمع البيانات ولا سيما لمسوح الاسعار والارقام القياسية وغيرها من التطبيقات التي من شأنها الارتقاء بجودة ووقتية العمل الاحصائي وتخفيض تكاليف انتاج الاحصاءات الرسمية، بالاضافة الى رغبتها في الاطلاع على مركز قواعد البيانات الإحصائية للدولة والبنية التقنية المتوفرة في المركز وكيفية تعظيم الاستفادة المتبادلة في المرحلة الحالية والمستقبلية.

عروض تعريفية

و شمل برنامج الزيارة عروضاً تعريفية حول العمل الاحصائي والمبادرات التطويرية في مجال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الاحصائية، وتجربة المركز في استخدام الاجهزة الكفية في برنامج الاسعار، والفوائد الكبيرة الناجمة عن توظيف التطورات التقنية لخدمة العمل الاحصائي.

كما اطلعت الدعاس على آلية عمل مركز البيانات الإحصائية الكلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على عملية انشاء هذا المركز كمبادرة مهمة من المركز الوطني للإحصاء بهدف توفير محطة اعلام متكاملة عن الواقع الاحصائي في الدولة لمتخذي القرار.

من حيث واقع البيانات، والعلاقات المتبادلة بين مكونات النظام الاحصائي على مستوى الدولة، وكذلك علاقة الدولة مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بنشر البيانات الاحصائية في مختلف المجالات، بحيث يتمكن الزائر من معرفة موقع الدولة احصائيا بأفضل توقيت وشمولية ممكنة، وبخاصة استخدام انظمة المعلومات الجغرافية للوصول الى صورة إحصائية متكاملة عن الواقع والظواهر في مختلف المجالات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية وحجم وتوزيعات التبادل التجاري للدولة.

التدريب الإحصائي

اطلعت وكيل الوزارة المساعد في الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت من مدير عام المركز الوطني للتدريب الاحصائي، عبد القادر المساوي بني هاشم، على فكرة واهداف انشاء المركز، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التدريب في المركز الوطني للإحصاء والاطلاع على أقسامه وانشطته وبرامجه وانجازاته.

وكيفية الربط الالكتروني بين مقر المركز الرئيسي في أبوظبي ومقراته في الإمارات الشمالية، إلى جانب دور مركز التدريب في تنمية وتطوير وبناء القدرات الإحصائية والفنية لدى المستفيدين على مستوى الدولة وكذلك قيام المركز بتنظيم العديد من الانشطة التدريبية الاقليمية والدولية، بالتعاون مع المؤسسات الاقليمية والدولية ذات العلاقة ببناء القدرات الاحصائية الرسمية.