إغلاق كسارة مخالفة شهرا في الفجيرة

أغلقت وزارة البيئة والمياه كسارة لمدة شهر وأنذرت كسارتين أخريين بمنطقة الحيل في إمارة الفجيرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية المختصة بالإمارة لمخالفتهم القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الكسارات والمحاجر.

وقال سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي: تم ضبط الكسارات المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008م في شأن تنظيم عمل الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها فريق من المختصين من الوزارة للتدقيق على الكسارات في المنطقة.

ضمن برامج التفتيش والرقابة الدورية التي تتم على أعمال الكسارات والمقالع بالدولة بهدف تعزيز الأمن البيئي ورفع كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع ونقل منتجاتها.

غبار كثيف

وأضاف: تبين أثناء عملية التدقيق وجود مخالفات منها تصاعد انبعاثات غبار كثيفة نتيجة لعدم استخدام نظام الغبار الرطب، وتراكم الغبار على أجزاء الكسارة الثانوية، بالإضافة إلى عدم تواجد أي شخص مختص في الكسارة أثناء الزيارة الميدانية ما استوجب إغلاق الكسارة لمدة شهر.

منوهاً بأنه لن يسمح للكسارة التي تم إغلاقها بمعاودة عملياتها بعد انقضاء فترة الإغلاق إلا بعد التفتيش عليها والتأكد من تصحيح أوضاعها، كما تم توجيه إنذار لكسارتين لعدم التزامها ببعض الخطوط الإرشادية المنظمة الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة.

تنمية خضراء

وأوضح بن علوان أن الوزارة، وفي إطار التزامها بتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، تعمل على تطوير الخطوط الإرشادية المنظمة لعمل الكسارات والمحاجر ووضع نظام للبيئة والصحة والسلامة بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنهج الاقتصاد الأخضر وصولاً لأهداف التنمية المستدامة والأمن البيئي ورفع جودة الحياة في الدولة.