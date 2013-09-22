حارس مرمى أورلاندو: أتمنى أن ألعب مع منتخب غانا في كأس العالم

أعرب حارس المرمى الدولي الغاني فاتو داوودا حارس فريق أورلاندو بايراتس الجنوب افريقي عن تمنياته أن يقوم بحراسة مرمى منتخب بلده، النجوم السوداء، في كأس العالم.

وقال فاتو في تصريحات ” نقلها موقع ناديه مساء اليوم عندما لعبنا في كأس الأمم الإفريقية 2013 لم يتوقع أحد أن نحقق نتائج مبهرة وأشاد الجميع بادائى ودفاعى عن المرمى الغاني بشكل جيد”. .. وأكد على أنه مصمم على الاستمرار فى طريقه الوحيد ليحقق حلمه باللعب في كأس العالم وهو التدريب بقوة والاستعداد الجيد وهذا ما يفعله مع أورلاندو.

> وأشار فى هذا الصدد الى أن كواسي ابياه المدير الفني للمنتخب الغاني يفكر في إعادة بعض العناصر القديمة وأبرزهم ريتشارد كنجستون الحارس المخضرم فى اطار الاستعدادات لمواجهة مصر بالمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

> أ ش أ